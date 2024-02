»Leto 2024 se ne bi moglo začeti slabše, kot se je.« S temi besedami je madžarski premier Viktor Orban začel svoj vsakoletni nagovor državljanom, s čimer je mislil na nedavni odstop predsednice države zaradi škandala s pomilostitvijo, ki pretresa Orbanovo vladajočo stranko Fidesz v času, ko se pripravlja na evropske volitve in prevzem predsedovanja svetu EU v drugi polovici leta.

Orban je imel govor v soboto, dan po tistem, ko je v Budimpešti več deset tisoč ljudi na ulicah protestiralo zaradi škandala in zahtevalo odstop vlade. Po ocenah agencije Reuters so bili to največji protesti proti Orbanu v več letih. Prestolnica mu sicer nikoli ni bila preveč naklonjena, a vendar je družbeno vrenje zanj posebej škodljivo, saj se dotika enega od stebrov njegove politike – skrbi za družinske vrednote.

Predsednica države Katalin Novak je napovedala odstop pred devetimi dnevi zaradi razkritja, da je lani spomladi pred obiskom papeža pomilostila obsojenega uslužbenca otroškega in mladinskega doma, ki je pomagal prikrivati spolne zlorabe otrok. Odstopila je tudi poslanka Judit Varga, ki se je zdaj pripravljala za vlogo nosilke liste Fidesza na evropskih volitvah. Vargova je bila lani pravosodna ministrica in vpletena v pomilostitev. In vpleten je bil tudi vodja sinode reformirane cerkve, največje protestantske na Madžarskem, Zoltan Balog, ki je odstopil v petek po priznanju, da je pritiskal za pomilostitev. Balog je bil tudi osebni svetovalec predsednice države. Vsi ti odstopi so se zvrstili šele tri četrt leta po pomilostitvi, ko jo je razkril portal 444.hu.

Kako iskren je Fidesz?

»Tudi dobri ljudje sprejemajo slabe odločitve,« je v svojem govoru Orban vzel v bran odhajajoči predsednico in poslanko, rekoč, da imata »v mezincu več dostojanstva, kot ga premorejo vsi voditelji levice skupaj«. Napovedal je sistemsko okrepitev zaščite otrok in skušal pokazati, da je afera zanj zaključena. Orban ima v parlamentu dvotretjinsko večino in s tem vse vzvode oblasti. A vendar škandal odpira vprašanje o načelnosti konservativnega Fidesza pri eni njegovih osnovnih programskih točk, družinskih vrednotah, saj se je pomilostitev očitno zgodila s polnim zavedanjem o naravi zločina, in posledično tudi o načelnosti na drugih področjih.

Premier in njegova stranka bi posledice lahko občutila na evropskih volitvah, kjer Orban upa na znaten uspeh evropskih konservativno-populističnih strank. V svojem govoru je dejal, da je evropska birokracija odtujena od ljudi in jim skuša ukrasti Evropo, denimo z zelenim dogovorom, ki da je že doživel fiasko ob nedavnem protestu kmetov po vsej celini. Toda Orban ne trdi, da noče Evrope, ampak da hoče drugačno. »Dol z Brusljem, naj živi Evropa! Bodimo pa previdni, da zaradi gnilih jabolk ne vržemo stran celega koša: nova desnica naj ne bo alternativa Evropi, ampak evropska alternativa.«

Evropo bi naredil spet veliko

Orban je v govoru tudi napovedal, da bo madžarski parlament do spomladi ratificiral pristopni protokol Švedske k zvezi Nato, ki čaka le še na zeleno luč Budimpešte. Vztrajal je tudi pri madžarskem distanciranju od vojne v Ukrajini in zavračanju pomoči v orožju. »Na koncu bomo imeli prav, kot smo imeli pri vprašanju migracij,« je dejal 60-letni premier in tudi ponovil svojo podporo bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu na letošnjih ameriških volitvah, rekoč, da bi »ustvaril mir tu na vzhodnem delu Evrope«. In tako kot Trump vnovič obljublja, da bi »Ameriko naredil spet veliko«, tudi Orban pravi, da bo pod madžarskim predsedstvom svetu EU v drugi polovici leta »spet veliko naredil Evropo«.