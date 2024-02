Policisti jutri nad voznike tovornjakov

Jutri se začenja preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornjakov in avtobusov, ki bo trajala vse do konca tedna. Nad akcijo bo bedela agencija za varnost prometa (AVP), ključno vlogo pa bodo imeli tudi policisti, ki bodo v tem tednu izvajali nadzor nad avtobusi in tovornjaki. Na problematiko nevestnih voznikov tovornjakov in njihovih delodajalcev smo v Dnevniku opozorili že pretekli teden, zdaj pa so pri AVP zbrali in razkrili tudi obsežnejšo uradno statistiko za lansko leto, ki priča, da so bili vozniki tovornjakov lani udeleženi v 2610 prometnih nesrečah, kar je 3,2 odstotka več kot predlani. Za približno enak delež (2,9 odstotka) pa se je zmanjšalo število nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki avtobusov.