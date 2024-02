Tujce v Sloveniji najpogosteje okradejo ali pa izkoristijo

Med žrtvami kaznivih dejanj je bilo lani več kot 4800 tujk in tujcev. Najpogosteje so bili žrtve premoženjskih kaznivih dejanj. Med njimi so bili predvsem tisti, ki so Slovenijo zgolj obiskali ali pa potovali čeznjo. Že na drugem mestu so žrtve kršitev temeljnih pravic delavcev.