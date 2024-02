Na najbolj ekstravagantnem modnem dogodku, ki poteka vsako leto v New Yorku, zbirajo sredstva za Inštitut za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti, uradno imenovan The Anna Wintour Costume Center po glavni urednici Vogua in predsedujoči dogodku od leta 1995. Na njem se vsako leto zbere nekaj največjih imen iz sveta glasbe, filma, televizije in mode, letošnji dogodek pa naj bi bil prav tako zvezdniški. Met Gala vsako leto poteka prvi ponedeljek v maju, letos bo to 6. v mesecu.

Kakšna je tema Met Gala 2024

Tema Met Gala za leto 2024 je bila objavljena že novembra 2023. Na prihajajoči razstavi Inštituta za kostume z naslovom Sleeping Beauties: Reawakening Fashion bo mogoče videti približno 250 predmetov, vključno s petnajst izredno pomembnimi kosi, ki so del več kot štiri stoletja dolge zgodovine. Omenimo samo svileno-satenasto plesno obleko Charlesa Fredericka Wortha iz leta 1877. Po besedah Andrewa Boltona, kustosa na Inštitutu za kostume, bo razstava oblikovana okoli treh glavnih področij – kopnega, morja in neba, ki se vsako na svojstven način poklanja naravi. »To je v veliki meri oda naravi in čustveni poetiki mode,« je dejal.

Razstava bo vsebovala vse od angleškega steznika iz elizabetinske dobe do del oblikovalcev trendov sodobne modne industrije 21. stoletja, vključno s Phillipom Limom, Stello McCartney in Connorjem Ivesom. Poleg tega so v muzeju shranjeni dizajni legendarnih modnih imen, vključno z Elso Schiaparelli, Yvesom Saint Laurentom, Christianom Diorjem in Hubertom de Givenchyjem. Ko je Vogue lani napovedal temo, so navdušeni oboževalci Iger lakote opazili, da je enega od razstavljenih kosov, metuljasto obleko iz spomladanske kolekcije Sarah Burton 2011, že nosila Effie Trinket, lik iz filma Kruto maščevanje ki ga igra Elizabeth Banks. Še en pomemben kos, ki bo na ogled, je plesna obleka Junon Christiana Diorja iz leta 1949, ki jo je lani nosila tudi Natalie Portman, in sicer na premieri svojega filma May December na filmskem festivalu v Cannesu.

Kakšen je kodeks oblačenja na Met Gala 2024

Vogue je objavil, da bo kodeks oblačenja na Met Gala za leto 2024 The Garden of Time, ki ga je navdihnila istoimenska kratka zgodba J. G. Ballarda iz leta 1962. Zgodba spremlja grofa in grofico, ki živita »v svoji utopiji prostega časa, umetnosti in lepote«. Ko jima pred vilo začne groziti drhal, mora grof »na svojem vrtu potrgati vse rože, ki vračajo čas«. Izhajajoč iz teme Ballardove kratke zgodbe Vogue predvideva, da se kodeks oblačenja na koncu nanaša na »bežno lepoto«. Publikacija tudi nakazuje, da bo kratka zgodba verjetno navdihnila številne »melanholične duše« ali morda oblačila, povezana z glasbo in časom. Poleg tega se bodo številni udeleženci verjetno odločili za brezčasne arhivske kose. Nekaj v stilu kontroverzne obleke Marilyn Monroe, ki jo je leta 2022 nosila Kim Kardashian.

Kdo so zvezdniški voditelji letošnjega dogodka

Dogodek bodo letos poleg vsakoletne gostiteljice, glavne urednice revije Vogue Anne Wintour, gostili še glasbena zvezdnica Jennifer Lopez, hollywoodska zvezdnica Zendaya, glasbenik Bad Bunny in priljubljeni igralec Chris Hemsworth. Vsi so se dogodka sezone v preteklosti že udeležili. Predvsem Zendaya se je s svojimi toaletami večkrat uvrstila na seznam najbolje oblečenih oziroma si je tudi med novinarji, fotografi in modnimi uredniki utrdila sloves kot »tista, ki jo je treba gledati« na stopnicah pred muzejem. Med številnimi ikoničnimi videzi Met Gala skozi leta zagotovo ostajata nepozabljena njena verižna obleka Ivane Orleanske iz leta 2018 in videz Pepelke naslednje leto.

Na odru se bosta že omenjenim imenom pridružila tudi častna predsednika, kreativni direktor Loeweja Jonathan Anderson in izvršni direktor TikToka Shou Zi Chew. Čeprav uradni seznam gostov – po navadi dogodek gosti okoli 600 zvezdniških imen – še ni objavljen, je možno, da se bodo zvezdniškim voditeljem na dogodku pridružili tudi njihovi partnerji, vključno z Zendayinim fantom Tomom Hollandom, možem Lopezove Benom Affleckom, dekletom Bad Bunnyja Gabrielo Berlingeri in Hemsworthovo ženo Elso Pataky. Glede na to, da je izvršni direktor Shou Zi Chew častni predsednik, je tudi verjetno, da bo letošnji dogodek vključeval veliko več vplivnežev spletne platforme TikTok, kot so Dixie in Charli D'Amelio, Addison Rae, Emma Chamberlain in drugi.

Kako in kje gledati Met Gala 2024

Po vsej verjetnosti bo Vogue tudi letos poskrbel za neposredni prenos z rdeče preproge. Ta bo v realnem času prikazoval zvezdnike, ki prihajajo na znamenite stopnice, pokrite z rdečo preprogo, skupaj z njihovimi zabavnimi intervjuji. V preteklih letih se je prenos v živo začel ob 18. uri, predvajal pa se je na vseh digitalnih platformah publikacije.