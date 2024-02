Zimske počitnice na plaži

Danes se za šolarje iz zahodne in osrednje Slovenije začenjajo zimske počitnice. Zimske, mar res? Včasih so šolarje v tem času starši vozili na smučišča, pa tudi vse slovenske terme so bile razprodane, saj je še kako prijalo pogreti premražene kosti, ko je bila zunanja temperatura v minusu. Pa zdaj? Sploh se več ne čudimo, ko gledamo družinske očete, ki na strehe svojih avtomobilov te dni nalagajo kolesa namesto smuči. Pri skoraj 20 stopinjah Celzija človek res ne more imeti pravega zimskega občutka.