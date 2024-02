Britanski premier Rishi Sunak je spet pod korupcijskim drobnogledom zaradi Infosysa, indijskega tehnološkega orjaka, ki ga vodi njegov tast Narayana Murty, eden najbogatejših Indijcev. Pod palcem ima okoli štiri milijarde evrov. Njegova glamurozna hči Akshata Murty se je s Sunakom poročila leta 2009, ko je bogatel kot investicijski bankir. Premierjeva žena ima le 0,93 odstotka delnic Infosysa, a to vseeno prinaša levji delež njenega bogastva. Pod palcem naj bi imela 618 milijonov evrov. Skupno bogastvo premierskega para naj bi bilo 853 milijonov evrov, kar ju uvršča na 275. mesto najbogatejših ljudi v Britaniji. Sunak je bil prvič izvoljen za poslanca leta 2015. Bil je finančni minister konservativnega premierja Borisa Johnsona, dokler ni z odstopom sprožil njegovega padca. Premier je šele od oktobra 2022, kot prvi Britanec indijskega rodu in prvi Hindujec. Maja 1980 rojeni Sunak je postal tudi najmlajši britanski premier po letu 1812. In najbogatejši premier, ki mu pogosto očitajo, da se vede, govori in ravna, kot da bi živel na drugem planetu kot velika večina od 67 milijonov Otočanov.

Korupcija na vrhu?

Odkar je Sunak napredoval v vlado, so zelo »napredovali« tudi posli tastovega podjetja z britanskim javnim sektorjem oziroma z vlado. Lani so poskočili celo za 49 odstotkov. Leta 2002 je Infosys javnemu sektorju, med drugim državnemu zdravstvu in državnemu uradu za pravilno finančno ravnanje, izstavil za 5,5 milijona evrov računov. Lani za 8,2 milijona evrov. Ne more biti presenetljivo, da kritiki govorijo o korupciji na vrhu oziroma o vipovskem dostopu premierjevega tasta do javnih naročil vlade. Posebej ker je prišlo na dan, da je Sunakov državni sekretar za trgovino, lord Dominic Johnson, upravi Infosysa zagotovil, da ji bo pomagal do boljšega dostopa in donosnejših poslov v Britaniji. To je sprožilo kritiko laburistične opozicije, ki vladajočim konservativcem že dolgo pripisuje klientelizem in vipovske trgovinske kanale z vlado. Najhujših kritik so bile deležne vladne hitre pogodbe z zasebnimi podjetji svojcev, prijateljev in znancev konservativnih politikov med covidno pandemijo, ki so nanesle več milijard evrov.

Državni sekretar kot trgovinski Božiček

Državni sekretar Dominic Johnson je direktorjem Infosysa celo dejal, da bo »rade volje naredil vse, kar bo lahko, za rast njihovega podjetja v Britaniji«. Johnson je bil, kot razkriva britanski dnevnik Daily Mirror, na trgovinski misiji v Indiji aprila 2023. Infosys naj bi od takrat na Otoku zagotovil za blizu 900 milijonov evrov poslov z javnim sektorjem. »Cenimo odnose z Infosysom in bomo še naprej ukrepali na ministrski ravni, kadar boste želeli,« naj bi Johnson dejal direktorjem. Svetoval jim je tudi, kako naj dobijo vizume za indijske delavce, ki bi jih radi zaposlili v Britaniji. Infosys bi rad svojo delovno silo v Britaniji, ki je zanj drugi največji trg na svetu (skupaj z zasebnim sektorjem nanese več kot dve milijardi evrov prometa na leto), skrčil za petino, na okoli 6000 zaposlenih.

Sunak, ki mora pred koncem januarja 2025 razpisati volitve, ima velik problem ne le zaradi svojega državnega sekretarja, ki je trosil obljube kot Božiček, ampak tudi zaradi ženinih delnic pri Infosysu, ki so ji lani prinesle 15,2 milijona evrov v dividendah. Kako vse skupaj zelo smrdi po korupciji, pa pove podatek, da je ena od britanskih družb, ki največ vlagajo v rast podjetja premierjevega indijskega tasta, sklad Somerset Capital. Kdo ga je soustanovil in kdo je njegov direktor? Državni sekretar Dominic Johnson, ki je tudi eden od pomembnih donatorjev konservativne stranke, saj ji je podaril že blizu 300.000 evrov. Ker ni bil nikoli izvoljen za poslanca, ne bi mogel biti član vlade, če ga ne bi Sunakova kratkotrajna predhodnica na Downing Streetu 10 Liz Truss razglasila za člana lordske zbornice, da bi ga lahko imenovala za državnega sekretarja za trgovino. Sunak ga je po prihodu na oblast oktobra 2022 najprej vrgel iz vlade, le mesec dni kasneje pa ga je povabil nazaj, na isti položaj. Očitno je bil nepogrešljiv. Zaradi tasta in žene?

Res lordske dnevnice Lordi, ki so v vladi, nimajo plače, temveč za vsak dan, ko so v parlamentu, dobijo 377,55 evra dnevnice. To za 20 delovnih dni nanese celo zanje spodobnih 7551 evrov na mesec oziroma dobrih 90.000 na leto.