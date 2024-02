Posebne policijske enote so proti izgrednikom uporabile solzivec. Po navedbah policije so se spopadle skupine, ki imajo različna stališča do vlade v Eritreji. Med udeleženci naj bi nekateri tudi nosili orožje, zažgali so dva policijska avtomobila in turistični avtobus. »Nasilje nad policijskim osebjem in opremo je grozljivo in nesprejemljivo,« je dejal župan Jan van Zanen.

Vodja nizozemske skrajne desnice Geert Wilders je na družbenih omrežjih objavil posnetke izgredov z napisom »aretirati in deportirati«. »Nizozemska ima dovolj. Zakaj lahko pol sveta pride sem, da nam ruši državo, se tepe med seboj, meče kamenje na policijo in jim zažiga avtomobile? Želim postati predsednik vlade, ki bo končno naredil red,« je dodal.

Wildersova skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) je na volitvah 22. novembra osvojila 37 od 150 sedežev v parlamentu, kar predstavlja veliko okrepitev podpore za skrajno desnico v državi. Vendar pa se še vedno trudi, da bi sestavila vlado.

Na Nizozemskem živi po uradnih podatkih okoli 25.000 Eritrejcev. Pro- in protivladne skupine so se v preteklosti že spopadle, med drugim lani, ko je bilo pred dogodkom za obeleževanje obletnice neodvisnosti Eritreje od Etiopije zabodenih več ljudi.