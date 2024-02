Med najbolj zagnanimi navdušenci nad avtomobili je pogosto slišati, da imajo te mrtve stvari, sestavljene iz mehanskih delov in vse več elektronike, dušo. Ker večinoma niso pripadniki tradicionalne japonske religije šintoizma, ki pravi, da imajo dušo lahko tudi slapovi, kamni in vse drugo neživo, so vsaj romantiki, ki ne dovolijo, da jih nepopolnosti spravijo v slabo voljo. Raje jih sprejmejo kot nepogrešljiv sestavni del svojega avtomobila. Morda celo kot utelešenje svoje zaljubljenosti. Sam sodim v generacijo ostarelih milenijcev, ki je za »volan« prvič sedla v videoigrah. Vse nepopolnosti med »vožnjo« smo tedaj pripisovali slabim programerjem ali pa slabi opremi. Odnos do virtualnega vozila je bil zelo utilitaren, z željo po sterilni izkušnji popolne odzivnosti. Prostora za romantiko ni bilo veliko. Z leti in izkušnjami z resnično stvarjo sem pripravljen narediti kompromis, da imajo avtomobili vsaj značaj. Mercedes-Benzov GLC coupe ima veliko značaja.

Od daleč je avtomobil izredno privlačen. Oblikovalci iz ekipe Mariborčana Roberta Lešnika so iz športnoterenske gmote uspeli izklesati športnikovo telo. Od bliže vseeno deluje impozanten in predvsem širok, čeprav je v resnici s 189 centimetri širine v območju širine enoprostorcev, ki delujejo dosti bolj krotki. Zunanja masivnost GLC coupeja se medtem ne izraža nujno v prostornosti znotraj. Spredaj se sedi gosposko. K temu občutku pripomore tudi eleganten dizajn armature, ki se zliva s predali med voznikom in sovoznikom. Svoje naredijo tudi številni okrasni detajli in pregleden voznikov zaslon za volanom ter velika tablica v sredini. Ob vstopanju pri zadnjih vratih je medtem treba paziti na glavo. Zlasti če dosegate slovensko povprečno moško višino.

Nekaj kompromisov so snovalci morali storiti tudi pri prtljažniku. Ta sprejme spodobnih 545 litrov in celo 1490 litrov, ko so zadnji sedeži spuščeni, a ni vsa prostornina dosežena enako in ne omogoča enakega izkoristka. GLC coupejev prtljažnik je zlasti dolg in solidno širok, zaradi kupejevske oblike pa mu nekaj manjka na višini. Ob tem so mu nekaj prostornine odščipnili tudi z dvojnim dnom prtljažnika. V praksi to pomeni, da boste višje predmete med transportom pogosteje prevažali v horizontali. Višjih rastlin v prtljažnik ne boste spravili. Nekupejska različica GLC-ja v tem pogledu ponuja veliko več uporabnosti in praktičnosti. Za nakup coupe različice se boste odločili zlasti zaradi videza.

Kaj pa vožnja? Tu se GLC coupe razkrije v vsem svojem značaju. Na testu smo imeli različico 300 4matic z 2-litrskim štirivaljnim bencinskim motorjem z močjo 258 konjev (190 kW), ki mu pomaga blagi hibrid. Slednji pomaga zlasti pri porabi (ta je bila v povprečju 8,5 litra) in speljevanju. Med vožnjo kakšnega učinka hibridnosti oziroma elektrifikacije ne bi opazili. Tudi sam sem ta drobec opazil šele ob podrobnejšem pogledu na specifikacije. Boste pa opazili, da gre za velikega, skoraj dve toni težkega nosoroga, ki se pretvarja, da je savanska mačka. Pri čemer gre opomniti, da nosorogi niso počasni. Lahko dosežejo tudi hitrost 55 km/h, kar je za več kot 10 km/h hitreje od šprinterja Usaina Bolta, a za to potrebujejo kak korak ali dva. Podobno je z GLC coupejem. Stojiš pri semaforju, pritisneš na stopalko za plin, mine trenutek, morda celo dva, in avto končno spelje. Podobno je ob vožnji pri nizkih hitrostih. Zares pokaže voljo do življenja šele pri višjih hitrostih, ko je odzivnost dosti boljša. Podobno kot pri nosorogih. Potem pa je tu še zvočna kulisa. To ni tih avtomobil. Motor da vozniku točno vedeti, kdaj se je zganil. Pri nizkih hitrostih, tudi po zaslugi slabe odzivnosti, stvar izpade kot togoten najstnik, ko se na pozive staršev končno dvigne s kavča. Pri višjih hitrostih (maksimalna je 246 km/h, pospešek do stotice 6,3 sekunde) stvar izpade bolj posrečeno, kot oglašanje kakšnega profesionalnega športnika, ki trka na vrata elitnih lig. Če vas takšne stvari pri avtomobilih ne motijo, boste v izrazu moči nemara celo uživali. Jaz sem. Čeprav so me videoigre vzgajale v domačnost sterilnosti neslišnih električnih pogonov.

Med samo vožnjo na cesti imaš jasen občutek, da si velik (dolžinska mera je 4,76 metra). Odlično za na avtocesto, zelo dobro se izkaže tudi med ovinki, v ozkih ulicah pa zaradi občutka velikosti hitro postane tesnobno. Ker je zadnje okno miniaturno, si z vzvratnim ogledalom tudi ni veliko za pomagati. Kot vozniki kombijev boste stavili zlasti na stranski ogledali in na kamere. Nekoliko bolj prizanesljivo bi bilo lahko tudi vzmetenje. Zato pa je 9-stopenjski samodejni menjalnik z motorjem na ti in moč prenaša na vsa štiri kolesa.

Preobrazba športnega terenca v coupe bo vselej žrtvovala nekaj praktičnosti za estetiko. Tako tudi GLC coupe ni nujno racionalna izbira, ima pa avto značaj, ki vas lahko pritegne ali pa tudi ne. Pazite le, da imate dovolj globok žep, kar je pri nakupu mercedesa tako ali tako samoumevno. Že začetna cena namreč znaša 75.200 evrov.