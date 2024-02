Začnimo s kvizom. Kaj je skupnega renaultu capturju, volkswagnu T-rocu in toyoti yaris cross? Potrebujete pomoč? Vsi trije so športni terenci in vsi trije z veliko začetnico, saj sodijo med tri lani najbolje prodajane v Sloveniji. Športni terenci so nasploh uspešnica, saj se prodajajo kot vroče žemljice. Še več: lani so predstavljali neverjetnih 56,9 odstotka celotnega trga novih osebnih vozil, ki se je ustavil pri številki 48.923. In kaj je tisto, kar Slovence pri športnih terencih najbolj privlači, zakaj se zanje odločajo tako množično?

Dejstvo je, da se v njih sedi visoko in posledično udobno, že na prvi izgled izgledajo robustno in všečno, vozniku oziroma lastniku pa dajejo občutek, kot da se mu za volanom ne more pripetiti nič hudega. Pa je temu res tako? »Najpogostejši vzrok nakupa, ki ga v praksi slišim, je, da se voznik v njem počuti bolj varno. Kaj je zajeto v omenjeno »varnost«, z izjemo boljše vidljivosti pred vozilom, ni moč jasno razumeti. Ker – ko gre za pasivno in aktivno varnost – športni terenec ni varnejši od običajnih avtomobilov, če pa že, je to marginalno in v redkih primerih, ki jih ne more zajeti noben današnji merilni protokol,« pravi Vinko Kernc, izkušeni avtomobilistični novinar in dodaja, da ima športni terenec v primerjavi s klasičnim avtomobilom večjo maso, kar vpliva tudi na večje izpuste in porabo goriva. Slabša aerodinamika in večja masa pa prinašata še eno slabost, in sicer slabše zmogljivosti. Ta razlika pa sploh ni marginalna. »Poleg tega je znano že iz osnovne šole: večja masa pri trčenju povzroči večjo škodo. Vstavite to dejstvo v primer trčenja s pešcem ali kolesarjem. Športni terenec je zato do neke mere kaprica, vsekakor pa tisto, česar v nekem drugem kontekstu nočemo: bolj potraten in okoljsko bolj škodljiv,« še izpostavlja Kernc.

S poudarjenim statusom uspešneža

Seveda drži, da je v višje vozilo lažje sesti in iz njega vstopiti, pri parkiranju pa obstaja precej manjša verjetnost, da ga boste poškodovali, v primerjavi s klasičnim avtomobilom, ki ni nizek samo merjeno od strehe navzdol, ampak tudi od spodnjega dela odbijačev navzdol, kar zaradi visokih pločnikov v številnih primerih pomeni poškodbo vsem parkirnim pripomočkom navkljub. Športni terenci so srca Slovencev resnično osvojili na polno, med deseterico lani najbolje prodajanih vozil je kar osmerica vozil SUV (izjemi sta le škoda octavia in renault clio), se pa najbolje prodajajo mali športni terenci, ki so jih lani prodali 14.232, srednjevelikih so prodali 9328 (največ tesle Y, volkswagna tiguana in hyundaija tucsona) in največjih 4274 (največ škod kodiaq in enyaq ter citroëna C5 aircross). Vzpon športnih terencev pa hkrati pomeni zaton enoprostorcev, ki izginjajo iz ponudb proizvalcev (konec proizvodnje so na primer dočakali nekoč priljubljeni forda galaxy in S-max ter volkswagen sharan) in so lani v Sloveniji našli zgolj 1203 kupce.

Za volanom športnega terenca boste seveda zavoljo večjih dimenzij bolj prepoznavni, opazili vas bodo tudi sosedje, ki bodo vsaj kanček ljubosumni na vašega lepotca. »V kolikor odmislimo voznike, ki terence potrebujejo zaradi narave svojega dela, so pri drugih kupcih priljubljeni zaradi različnih razlogov: to je lahko njihova simbolična vrednost, so izstopajoči, razmeroma dragi, z njimi poudarjaš svoj status uspešneža, potencialno se lahko voziš kjerkoli, imaš torej večjo svobodo gibanja. Bojim se, da le malo voznikov pri tem upošteva varnost. Avtomobili imajo žal tudi simbolično vrednost, niso samo sredstvo za udoben in varen prevoz iz enega v drug kraj, ampak dopolnjujejo ali izpostavljajo voznikovo podobo, njegov 'ugled', naredijo iz njega nekaj več. Res pa je, da so večja in težja vozila v primeru trka bolj varna. Več škode ali poškodb utrpijo tisti drugi,« pojasnjuje psiholog Marko Polič. Raziskave kažejo, da večje in težje, kot je vozilo, varnejši si v primeru trka in slabše jo odnese druga stran. Zato je verjetno, da si vozniki športnih terencev privoščijo tudi nekoliko bolj tvegano vožnjo in predstavljajo večjo nevarnost, razen morda starejši vozniki, ki vozilo SUV kupijo predvsem zaradi večjega udobja. »Množični mediji ustvarjajo podobo 'uspešneža', ki se prevaža s takimi posebnimi vozili, pa morda še občudovanje okolice, simbolično vrednost 'uglednih' vozil in potem imamo nesmiselne in nepotrebne nakupe nepotrebnih stvari. Žal je tako, da bo potrebno bistveno spremeniti sistem vrednot, v ospredje postaviti 'biti', ne pa 'imeti',« še pravi Polič.

Pri Audiju športnih terencev 70 odstotkov

Ker se prebivalstvo stara, je za pričakovati, da bodo športni terenci predstavljali pomemben del avtomobilskega trga tudi v prihodnje. Med znamke, kjer so prodajni hit, sodi tudi Audi, direktor znamke v Sloveniji Franci Bolta pa pravi, da delež športnih terencev v zadnjih dveh letih znaša kar 70 odstotkov. »Športni terenci so pri kupcih priljubljeni že kar nekaj let. En razlog so trendi v avtomobilski industriji, ki že lep čas v ospredje postavljajo to karoserijsko različico. Zagotovo pa sta drugi vidik varnost in uporabnost vozila. Zaradi višjega sedenja je bistveno enostavnejše vstopanje in izstopanje iz vozila, prav tako je v večini primerov tudi boljša preglednost. To pa vozniku daje občutek večje varnosti,« razlaga Franci Bolta, ki se zaveda, da imajo vozila SUV zaradi svoje oblike nekoliko slabši vpliv na okolje. V nižjem in srednjem razredu je tako po besedah Bolte vse več bencinsko gnanih vozil, v višjih segmentih pa prevladuje dizelski motor.

»S stališča emisij toplogrednih plinov ima povečana priljubljenost vozil iz segmenta SUV zaradi njihove večje porabe goriva resnično negativne posledice in je zagotovo eden od razlogov, zakaj se povprečne emisije novih vozil ne znižujejo tako hitro, kot bi želeli. Po drugi strani pa je na voljo vse več vozil SUV tudi v električni različici in v hibridiziranih verzijah. Za pospešeno elektrifikacijo voznega parka, ki je nujna za doseganje emisijskih ciljev, je pomembno, da je ponudba električnih vozil dovolj raznolika in da vključuje tudi tovrstna vozila, sploh če jih kupci žeijo in pričakujejo,« pa meni Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja pri Porsche Slovenija. Tudi v prihodnje bodo imeli športni terenci pomembno vlogo pri slovenskih kupcih, le pričakovati je, da bodo vse bolj elektrificirani, saj je zmanjševanje vpliva na okolje ena izmed prioritet proizvajalcev.

