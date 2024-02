Takrat je odjeknila močna eksplozija ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci. Pri Muri so pojasnili, da je »navijaška skupina Viole z eksplozivnim telesom poškodovala pet članov Murinega igralskega in strokovnega štaba«. Nekaj od teh je potrebovalo zdravniško pomoč. Sodniki so nato ekipi poslali v slačilnice.

Po dolgi prekinitvi so odgovorni za nadaljevanje tekme postavili pogoj, da bi izpraznili gostujoči navijaški sektor. Ker se to ni zgodilo, so tekmo dokončno odpovedali. Kakšen bo končni razplet tega obračuna, bo treba počakati na odločitev disciplinske komisije tekmovanja.

Tekma bi sicer moral predstavljati praznik ob začetku praznovanja stoletnice domačega kluba. Mariborčani, ki so pogrešali nekaj poškodovanih nogometašev, kot so Marcel Lorber, Andraž Žinič, Behar Feta in Gregor Sikošek, so v prejšnjem krogu odpihnili Aluminij in napovedali lepšo pomlad. Ta napoved se je uresničevala naprej, saj so izbranci Anteja Šimundže, ki sicer še čaka na prihod ene od okrepitev Etienna Beugreja, medtem ko je bil Žiga Repas že v kadru, bili pred novo zmago tudi v Murski Soboti.

Domača zasedba Vladimirja Vermezovića, ki se mu trenerski stolček močno trese, je prav tako pogrešala nekaj nogometašev, tudi kaznovana Sandija Nuhanovića in Filipa Trippija, hitro pa se je znašla v zaostanku.

Maribor je po ne posebej razburljivem uvodu tekme povedel v 16. minuti. Žan Trontelj je izgubil žogo, ki jo je nato dolgo časa vodil Josip Iličić, jo pripeljal na rob kazenskega prostora in z natančnim strelom zadel za 1:0. Mura se je skušala vrniti v 20. minuti, a je Klemen Pucko meril malce previsoko.

V 35. minuti je Arnel Jakupović prišel do svoje priložnosti in strela, vendar je dobro posredoval Florjan Raduha. So bili pa Mariborčani, pri katerih je debitiral 17-letni Anej Lorber, v teh trenutkih boljši, nevarnejši, to pa se jim je obrestovalo v 40. minuti, ko je Hilal Soudani zadel z roba kazenskega prostora, podobno kot pred njim Iličić.

Sven Šoštarič Karič je v uvodu drugega dela prišel do strela z glavo, obenem pa je Var preverjal morebitni prekršek nad Maksom Barišićem za enajstmetrovko v korist Maribora, a do nje ni prišlo. Pozneje tudi Mura pokazala napadalne ambicije, a posebej nevarnega strela ni imela. V 58. minuti pa je prišlo do že omenjenega incidenta, ki je predčasno končal tekmo. To si je sicer ogledalo lepo število gledalcev.

Mura bo v 22. krogu v sredo gostovala v Kopru, Maribor pa bo dan pozneje gostil Bravo.