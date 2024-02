Opuščeni industrijski kompleks ob reki Kokri v Britofu, nekdaj poznan pod imenom Oljarica Kranj, se je v zadnjih letih razvil v uspešno poslovno-trgovsko-obrtno cono. Prostori nekdanje stiskalnice lanenega olja, ki je kasneje prerasla v rafinerijo, pred devetnajstimi leti pa je tovarna svoje obrate preselila v Slovensko Bistrico, so sicer dolgo samevali. Pred sedmimi leti sta se vendarle našla kupca in neutrudno zavihala rokave: prenovljenemu objektu sta dodala športni pridih in pred štirimi leti odprla vrata aktivnega centra za plezalne užitke, ki sta mu nadela ime Plezarna.

»Pri rekonstrukciji objekta in spremembi namembnosti iz industrijske v športnoplezalno smo poskušali ohraniti industrijsko podobo in jo prilagoditi sedanji uporabi. V kletnih prostorih so tako ostala nedotaknjena obokana okna, vrata in stropi prvotne zgradbe. Na tak način želimo ohranjati spomin na bogato industrijsko tradicijo tega območja, hkrati pa vanj vnesti novo življenje,« je pojasnil Janez Ziherl, solastnik Plezarne in nekdanji načelnik alpinističnega odseka v Planinskem društvu (PD) Kranj.

Tega, da so jo centru že kmalu po odprtju zagodle posledice epidemije in so morali za nekaj časa prenehati obratovati, sogovornik ne skriva. »Bili so težki časi, na preizkušnji so bili potrpežljivost, vztrajnost in osredotočenje na cilj. Tudi zato nas veseli, da imamo danes v centru ogromno rednih obiskovalcev.«

Plezanje je po besedah Ziherla čedalje bolj priljubljena športna disciplina, ker je primerna za različne starostne skupine, tudi za tiste, ki imajo težave z bolečinami v hrbtenici zaradi pogostega sedenja, saj krepi hrbtenične mišice, in ker smo Slovenci ponosni na našo olimpijsko prvakinjo v športnem plezanju Janjo Garnbret.

Preplet sodobnega s starinskim

Letošnja novost Plezarne je nova plezalna dvorana, ki so jo uredili v kletnih prostorih centra in se razteza na 250 kvadratnih metrih plezalnih površin. »S tem je naš plezalni center veliko pridobil. Sedaj namreč z dvema različno zahtevnima 'šutalnicama' in številnimi težjimi balvanskimi izzivi poleg družin in rekreativcev nagovarjamo tudi zahtevnejše plezalce in tekmovalne skupine, ki jim ponujamo kakovosten in sodoben prostor za trening,« je zadovoljen Tine Marenče, nekdanji alpinist in predsednik Planinskega društva Kranj ter skupaj z Janezom Ziherlom solastnik Plezarne.

Marenče je poudaril, da je nova plezalna stena posebna tudi zaradi prostora, v katerem je – 120 let stara klet predstavlja najstarejši objekt, ki še stoji na območju nekdanje Oljarice. »Obnova prostora je bila dolgotrajna in polna izzivov, saj smo med drugim želeli poudariti umetnost stare gradnje, katere značilnost so tudi opečni oboki in kamniti portali. Lepo nam je uspelo združiti sodobno s starinskim.«

Na tak način, je dodal sogovornik, je nastal športni objekt, ki s svojo posebnostjo v slovenskem prostoru zagotovo izstopa. Naložba v prenovo objekta je stala dober milijon evrov. V okviru plezalnega centra deluje tudi športnoplezalno društvo Plezarna, prvi konec tedna v marcu pa bo center v znamenju tekmovanja Zahodna liga, na katerem se bo pomerilo okoli 450 mladih slovenskih športnih plezalcev.