Pravica v napačnih rokah

V časih kolesarjenja, morda tik po koncu, so me vprašali, ali bi bil pripravljen kaj povedati novinarjem nacionalnega radia in televizije. Privolil sem in spregovoril o njihovi sveti jezi, ki jo povsem razumem. A moje besede so bile bolj trpke kot tolažilne. V poplavi groženj, različnih oblik nasilja in krivic, v čemer se je znašla večina njih, je komajda mogoče ohraniti mirno kri. Zato je povsem razumljivo, da si mnogi ustvarijo svojo sliko pravičnosti, ki takoj postavi stvari na svoje mesto in odpravi storjene krivice. A taka parcialna, na videz nesporna pravičnost, ki se hipno odzove, v resnici poruši lastne temelje. Vsebina je lahko dobra, postopek pa nedopusten.