Univerza v Ljubljani bo morala ponoviti javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje nove veterinarske fakultete. Državna revizijska komisija (DKOM) je namreč ugodila revizijskemu zahtevku novomeške družbe CGP in razveljavila odločitev univerze, da gradnjo veterinarske fakultete zaupa Strabagu. DKOM je ugotovila, da je univerza ravnala v nasprotju z določbami zakona o javnem naročanju. Zaradi tega bo morala družbi CGP v roku 15 dni povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 31.660 evrov.

Na prvotno javno naročilo univerze se je odzvala trojica ponudnikov: Makro 5 gradnje, Strabag in družba CGP v partnerstvu z družbama Kolektor Koling in Pomgrad. A ker so bile ponudbe vseh treh previsoke, je univerza javno naročilo zaključila brez izbora izvajalca. Nato je trojico povabila k sodelovanju v novem javnem naročilu, in sicer v konkurenčnem postopku s pogajanji, kjer je najnižjo ponudbo dala družba Strabag. In sicer bi slednja naročena dela opravila za 56,6 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Toda v tem drugem postopku je, tako DKOM, univerza storila napako, saj ni najprej preverila usposobljenosti kandidatov za izvedbo javnega naročila ter šele nato k oddaji ponudb in pogajanjem povabila tistih ponudnikov, ki bi izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Evropska sredstva niso ogrožena

Univerza bo morala zdaj ponoviti konkurenčni postopek s pogajanji, kar pomeni, da bo podpis gradbene pogodbe za veterinarsko fakulteto moral še nekoliko počakati. Z ljubljanske univerze so sporočili, da odločitev DKOM še preučujejo in je zato še ne morejo komentirati. Prav tako niso mogli podati ocene, koliko časa bodo izgubili na račun revizije in ponovitve javnega naročila, a pričakujejo, »da podaljšanje postopka izbora izvajalca ne bo ogrozilo izvedbe projekta«. Zagotovili pa so, da zamuda ne bo ogrozila črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Gradnjo novih prostorov veterinarske fakultete bo evropski proračun podprl z nekaj manj kot 49,2 milijona, državni proračun pa z enajstimi milijoni evrov.

Kot je razvidno na spletni strani veterinarske fakultete, nameravajo zgraditi dve stavbi, ki bosta medsebojno povezani. Višja stavba, ki bo imela pet etaž, bo namenjena pedagoški dejavnosti in inštitutom, v nižji stavbi pa bodo prostori za klinike. Na strehi nižje stavbe je predvidena večnamenska zelena površina. Pod arhitekturo se je podpisal Miloš Jeftič iz Arhitektura MJ projektivni biro.

Decembra postavili temeljni kamen

Temeljni kamen za nove prostore veterinarske fakultete so minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, rektor univerze Gregor Majdič, dekanja fakultete Breda Jakovac Strajn, vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in direktor slovenskega urada za okrevanje in odpornost Josip Mihalic položili sredi lanskega decembra. Dekanja Jakovac-Strajnova je takrat napovedala, da bodo »z novimi prostori veterinarske fakultete pridobili primerne prostore za izobraževanje študentov ter klinike in laboratorije za njihovo praktično usposabljanje. Obenem bomo lahko lastnikom živali ponudili še boljše storitve zdravljenja njihovih živali in bomo lahko še naprej na najvišji strokovni ravni opravljali naloge nacionalnega veterinarskega inštituta.«

49,2 mio. € bo za gradnjo novih prostorov veterinarske fakultete prispevala Evropska unija. 11 mio. € bo za gradnjo prispeval državni proračun.