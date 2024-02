Torej, ali se je kdaj zgodilo, da smo prepovedali kakšno politično zborovanje? Ni se. Je bil kdaj prijet kdorkoli iz opozicije, kot se to dogaja v številnih drugih državah? Nikoli. Se je kdaj zgodilo, da je bilo komu prepovedano sodelovati na volitvah? Nikoli. Ali poznate državo, ki ima močnejšo medijsko skupino, ki tako strastno poroča z najstrašnejšimi pridevniki o šefu države in nekdanjem šefu politične stranke, ki vlada? Ni podobne države. To je torej diktatura? Če ob vsem tem dosegamo rezultate, kot jih dosegamo, vam ne morejo nič. Vsi ljudje vedo, da so bile volitve poštene. Tudi tisti, ki govorijo, da niso bile poštene, vedo, da so bile.

Zakaj potem pravijo in dokazujejo nasprotno? Kaj pa naj drugega rečejo? Kako naj pojasnijo, da so že desetič izgubili v zadnjih dvanajstih letih? Pri nas Srbih je vedno kriv nekdo drug. Ko pademo na izpitu, je kriv profesor. Ko izgubite tekmo, je kriv sodnik. V ta kontekst sodi vpitje »Vučiću pederu« za vse, kar komu ni všeč in prav. Tega sem že vajen. Sprejemam, da sem za vse kriv, toda če sem za vse kriv, sem tudi za kaj zaslužen. x Sobotna priloga Dela