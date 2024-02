Še berete?

Pred dnevi smo lahko veliko prebrali in poslušali o bralni (ne)pismenosti Slovencev, se čudili z avtorji prispevkov o tej »strašljivi« temi in se spraševali, kako je mogoče, na primer, da odrasel človek ne zna pravilno izpolniti obrazca, zaukazanega na tem in tem uradu, da nekdo, ki je »prifural« do srednje šole, piše raje z malimi tiskanimi črkami kot s pisanimi, ker so te zanj prevelik bavbav, in zakaj se težave menda pojavljajo že v vrtcih. »Joj, kam to pelje, kaj bo z nami čez leta?«