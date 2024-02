"Obstaja skupno soglasje o tem, da smo zaskrbljeni zaradi razmer na terenu in da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi preprečili napad na Rafo. Enako velja za humanitarno pomoč. Narediti moramo vse, da bo na teren prišlo več pomoči," je Robert Golob dejal v pogovoru za Al Jazeero.

Izrael namerava izvesti ofenzivo v Rafi, palestinski premier posvaril pred prisilno selitvijo ljudi iz Gaze

Komentiral je svoji srečanji s podpredsednico ZDA Kamalo Harris in generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniom Guterresom v petek ob robu konference, na katerih se je zavzel za takojšnjo prekinitev spopadov v Gazi in preprečitev humanitarne katastrofe v Rafi.

As I told Prime Minister Golob, we look forward to working with Slovenia at the UN and through NATO to further our democratic values, support Ukraine, and advance energy security. pic.twitter.com/YOhgSR4Snm