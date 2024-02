Tretje mesto sta si na enostavni in kratki progi razdelila Italijan Dominik Paris in vodilni v svetovnem pokalu, Švicar Marco Odermatt, ki pred zadnjim superveleslalomom še naprej vodi tudi v superveleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala, pred Kriechmayrjem, nekdanjim svetovni prvakom v tej disciplini, ima 81 točk prednosti. Za Avstrijca je bila to 18. zmaga v svetovnem pokalu in deveta v superveleslalomu.

Slovenijo sta na tekmi majhnih razlik - v eni sekundi se je zvrstilo 31 tekmovalcev - zastopala Rok Ažnoh in Miha Hrobat, ki pa nista prišla do točk. Ažnoh je z zaostankom sekunde in 24 stotink zasedel 38. mesto, Hrobat pa je že v zgornjem delu storil napako in ostal brez uvrstitve.