#video NBA: McClung ubranil naslov prvaka v zabijanju, Lillard v metu trojk

V Indianapolisu so zbrani najboljši košarkarji v severnoameriški košarkarski ligi. Danes se bodo Luka Dončič in drugi zvezdniki merili na tekmi zvezd med selekcijama vzhodne in zahodne konference, dan prej pa so tekmovali v zabijanju in metanju trojk. Tako kot lani sta bila v tem najboljša Mac Maclung, ki igra v razvojni ligi, in Damian Lillard.