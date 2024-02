"Seveda bo do ofenzive prišlo šele potem, ko bomo civilistom na območjih spopadov omogočili, da se preselijo na varna območja," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Benjamin Netanjahu. Vendar pa je vztrajal, da se Izrael pri tem vprašanju ne bo uklonil pritisku mednarodne skupnosti.

"Kdor nam želi preprečiti delovanje v Rafi, nam s tem sporoča, naj izgubimo vojno," je menil izraelski premier in dodal, da tega ne bo dovolil, saj da bo obračunal z vodstvom palestinskega gibanja Hamas, kar je po njegovih besedah le vprašanje časa.

Netanjahu se je odzval tudi na poročanje medijev, da bi lahko ZDA in nekatere druge zahodne zaveznice priznale palestinsko državo brez soglasja Izraela, in dejal, da bo Izrael pod njegovim vodstvom ostro nasprotoval takšnemu enostranskemu priznanju.

Povedal je še, da vprašanja premirja in trajnejše rešitve za konec konflikta v Gazi ne bo narekovala mednarodna skupnost, temveč je po njegovem rešitev mogoče doseči le z neposrednimi pogajanji med obema stranema brez predpogojev.

Pogajanja nekoliko zastala

Pogajanja o prekinitvi ognja, ki so v zadnjem času potekala v Egiptu ob posredovanju Katarja in ZDA, so medtem nekoliko zastala, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v soboto na varnostni konferenci v Münchnu povedal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani.

"Vzorec v zadnjih dneh ni ravno obetaven," je dejal in dodal, da prizadevanja za prekinitev ognja poleg stališč Izraela in Hamasa otežuje vztrajanje več držav, da mora vsako novo premirje vključevati dogovor o izpustitvi izraelskih talcev, ki ostajajo v Gazi.

Številne države in mednarodne organizacije poleg tega v zadnjih dneh pozivajo Izrael, naj se vzdrži napada na Rafo, vendar so za zdaj vsakokrat naletele na gluha ušesa. Proti neomajnosti izraelskih oblasti pa je v soboto protestiralo tudi več tisoč Izraelcev, poroča dpa.

Številni so se zbrali v Tel Avivu in blokirali več cest, protesti so potekali tudi blizu Netanjahujeve vile v Cezareji. Nekateri protestniki so pozivali k novim volitvam, drugi pa so se zavzemali predvsem za prekinitev ognja v Gazi in dogovor s Hamasom o osvoboditvi talcev.

Izraelska vojska medtem ob pripravah na ofenzivo v Rafi nadaljuje operacije na jugu Gaze, predvsem v mestu Han Junis, kjer po navedbah izraelskih sil potekajo ostri spopadi. V zadnjem dnevu je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 60 ljudi, skupno število ubitih Palestincev od 7. oktobra pa po zadnjih podatkih oblasti v palestinski enklavi znaša najmanj 28.858, še 68.667 je ranjenih.