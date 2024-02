V ponedeljek zjutraj in dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo, možne bodo posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

V torek se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Zapihal bo severni veter. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo oblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Čez dan bo še naprej zelo toplo za ta čas.

Danes čez dan bo obremenitev popustila, vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev prehodno ponovno povečala.