»Glede naše podpore Ukrajini moramo biti neomajni in se ne smemo igrati političnih igric,« je na novinarski konferenci z Zelenskim po njunem srečanju dejala Harris.

Zelenski je medtem poudaril pomen nadaljnje ameriške podpore, češ da je ta zanje življenjskega pomena. Izrazil je zaupanje v največjo finančno in vojaško podpornico Kijeva in prepričanje, da si ZDA ne bi dovolile ustaviti podpore Ukrajini.

Harris je zatrdila, da je njihova pomoč v vseh možnih oblikah vir ponosa in del njihove zaveze demokraciji in demokratičnim načelom. »In naša podpora je neomajna in neskončna,« je poudarila.

Ukrajinski predsednik je še dejal, da si v teh težkih časih zase želijo enotnosti ZDA.

Skoraj dve leti po začetku ruske agresije na Ukrajino se je namreč podpora ZDA znašla pod vprašajem zaradi zastoja pri potrjevanju novega, 60 milijard dolarjev vrednega paketa v ameriškem kongresu. Zapletom pri potrjevanju botrujejo politični spori med demokrati in republikanci. Senatu je pomoč uspelo potrditi, njena usoda v predstavniškem domu pa ni jasna.

Ukrajina je ena od glavnih tem današnjega drugega dne Münchenske varnostne konference, ob robu katere potekajo številni shodi in protesti. Na enem od današnjih so denimo zbrani ob prisotnosti kijevskega župana Vitalija Klička pozivali k ustavitvi ruske agresije. Zbrali pa so se med drugim tudi proruski aktivisti, nasprotniki režima v Iranu ter kritiki same konference.