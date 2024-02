Če je bila v petek Štuhec z zaostankom 0,54 sekunde na devetem mestu, je toliko danes znašala razlika med zmagovalko in drugouvrščeno Federico Brignone iz Italije. Bassino je sicer pred vožnjo njene rojakinje, ki se je na progo podala s številko 11, vodila za več kot sekundo. Na koncu je bila razlika do Švicarke Lare Gut-Behrami na tretjem mestu 1,11 sekunde.

Prvo zmago si je 27-letna svetovna prvakinja v superveleslalomu zagotovila z napadom predvsem v zgornjem delu proge. Tam je bila odločna hitrejša od tekmic, ki razlike niso mogle nadoknaditi v preostalem delu proge.

Na tretjem merjenju časa celo najhitrejša

Tam je večino časa izgubila tudi Štuhčeva, ki je po drugem merjenju časa zaostajala že za 1,32 sekunde. Je pa Slovenka našla prave drsalne občutke nato pred vstopom v nekoliko bolj tehnični drugi del proge, saj je na tretjem merjenju zabeležila najhitrejši čas dneva. Slovenka je v cilju zaostala 1,85 sekunde za zmagovalko.

Največje presenečenje dneva je pripravila smučarka iz Bosne in Hercegovine Elvedina Muzaferija, ki je s startno številko 28 osvojila četrto mesto (+1,22). Varovanki slovenskega trenerja Aleša Brežavščka je še do spodnjega dela proge sicer kazalo, da bi se lahko zavihtela celo na zmagovalni oder, a je v zaključku izgubila 80 stotink in se morala zadovoljiti s četrtim mestom.