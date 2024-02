Kot so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, sta varnost in zaščita ljudi njihova najvišja prednostna naloga. "Zato zagotavljamo, da bo številka za nujne klice v sili 112 vedno delovala nemoteno, ne glede na stavkovne aktivnosti zaposlenih v centrih za obveščanje," so zapisali.

Vsi postopki, ki so ključni za sprejemanje klicev na številko 112, njihova obdelava, aktiviranje enot, obveščanje ter alarmiranje pristojnih služb, ostajajo nespremenjeni in bodo izvajani nemoteno, kot v normalnih okoliščinah. "S tem želimo zagotoviti, da bodo v primeru nesreč vse ustrezne službe, vključno z zdravstvenimi dispečerji, gasilci, gorskimi, jamarskimi in drugimi reševalci, intervenirale takoj po klicu na številko 112," je dejal generalni direktor uprave Leon Behin.

V upravi poudarjajo, da bo obveščanje in alarmiranje javnosti v primeru morebitnih nevarnosti, kot so poplave, slabše vremenske razmere ali drugi naravni pojavi, še vedno potekalo nemoteno, brez razlik med obdobjem stavke in običajnimi delovnimi pogoji. To pomeni, da vse dejavnosti, ki so neposredno povezane z varovanjem človeških življenj in premoženja, ostajajo nespremenjene in nujne.

Okrnjene akdministrativne aktivnosti

Bodo pa v primeru stavke in po odločitvi stavkovnega vodstva nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi, lahko neizvajane oziroma okrnjene. To vključuje administrativna opravila, v povezavi s pripravo in objavo informacijskih biltenov o dogodkih in posodabljanje podatkovnih baz, ki niso neposredno povezane z odzivom na nujne klice.

Prav tako je mogoče, da se po odločitvi stavkovnega vodstva ne bo izvajalo izobraževanje zaposlenih za njihove lastne naloge ali potrebe civilne zaščite.