V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 15, na Goriškem in v Slovenski Istri do 17 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, ponekod bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. V torek se bo od zahoda delno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter.

Danes bo vreme vplivalo zmerno obremenilno, moteno bo tudi spanje v noči na nedeljo. V nedeljo čez dan bo obremenitev popustila in čez dan vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.