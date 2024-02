Enaintridesetletnemu slovenskemu skakalcu, ki se bo po koncu sezone tekmovalno upokojil, ni uspelo, da bi na prizorišči olimpijskih iger leta 1972 še enkrat stopil na zmagovalni oder, a je ponovno prišel med deseterico. V Sapporu je zabeležil štiri od svojih za slovenske skoke rekordnih 23 zmag, zadnje na tem japonskem prizorišču se je veselil 11. februarja 2017.

Prevc, ki bo konec marca v Planici sklenil svojo bogato športno pot, je bil šesti po prvi seriji. A je za vodilnim Kobayashijem zaostajal le za sedem točk, kar mu je omogočalo tudi boj za najvišja mesta. Drugi po prvem skoku je bil Kraft, tretji pa Daniel Tschofenig, koroški Slovenec iz avstrijske reprezentance.

V zelo spreminjajočih vetrovnih razmerah sta se le še dva Slovenca uvrstila v finale, a nista imela več možnosti za res vrhunski dosežek. Domen Prevc je bil 23., 24 pa Lovro Kos. Prvemu se je po finalu uspelo uvrstiti med dvajseterico, z 211,8 točke je pristal na 19. mestu, drugi je pridobil eno mesto (206,5).

V finale se nista uvrstila na 31. mestu Timi Zajc (88,6), ki je za mesto in štiri desetinke zgrešil drugi skok, in Žak Mogel (36,1), ki je končal na zadnjem, 50. mestu.

Kraft slavil 39. zmago v pokalu v karieri

Tschofenig, 21-letni član Športnega društva Zahomec, je v izenačenem finalu zdrsnil z zmagovalnega odra na peto mesto, nanj se je povzpel prvi izzivalec za veliki globus Krafta Wellinger. A je bilo 135 m Nemca premalo za kaj več kot tretje mesto. Kraft je za 139 m dobil boljše ocene za slog tudi od Kobayashija, ki je skočil pol metra manj za drugo mesto. Med najboljšima je bilo na koncu le štiri desetinke razlike.

Kraft je slavil 39. zmago v pokalu v karieri. Tretje mesto na večni lestvici vseh časov si deli s Poljakoma Kamilom Stochom in Adamom Malyszem, pred njim sta je njegov rojak Gregor Schlierenzauer (53) in Finec Matti Nykänen (46).

Do točke tudi 51-letni Kasai

Veselil se je tudi legendarni Noriaki Kasai. Varovanec nekdanjega slovenskega skakalca in selektorja Matjaža Zupana je pri 51-letnih po štiriletnem premoru znova tekmoval v svetovnem pokalu in za 30. mesto osvojil točko v svojem 570. nastopu v tem tekmovanju. Točko si je priskakal 34 let potem, ko jih je prvič osvojil ter pet let potem, ko mu je to uspelo zadnjič pred tokratno tekmo.

V nedeljo bo v Sapporu še druga tekma, ki se bo začel ob tretji uri zjutraj po slovenskem času.