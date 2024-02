Applova najnovejša naprava, ki naj bi odprla vrata v svet »prostorskega računalništva«, se je začela vračati iz potrošniških domov nazaj na police prodajaln. Točneje: gre za Applova očala za mešano resničnost vision pro, ki jih jabolčno podjetje prodaja za debelih 3500 dolarjev (brez vračunanega davka). Kje se je pravzaprav zalomilo?

Zamisel o »prostorskem računalništvu« je sicer posrečena. Na glavo si nataknete posebna očala, skozi katera vidite zunanji svet, hkrati pa se vam na zaslonih izrisujejo elementi virtualnega sveta. Denimo virtualni televizijski ali računalniški zasloni. Lahko tudi virtualni zemljevidi za navigacijo po okolici. Če želite, pa lahko tudi povsem odklopite zunanji svet in se v celoti potopite v virtualnega. Zanimiva je zlasti fleksibilnost očal, ki omogočajo vse to. Sodeč po specifikacijah in prvih odzivih uporabnikov je uporabljena tehnologija ponudila tudi dovolj kvalitetno sliko, da je bilo vse to tudi zares možno doživljati. A se je hkrati izkazalo, da z naskokom najdražjim potrošniškim očalom za navidezno oziroma mešano resničnost ni uspelo odpraviti težav, ki so pestile vse dosedanje poskuse na tem področju. Izkaže se, da gledanje zunanjega sveta skozi kamere in zaslon ni niti blizu udobju neposrednega doživljanja sveta, brez vmesnih slojev tehnologije.

Poleg neudobnosti segrevanja naprave, ki jo nosimo pričvrščeno med nosom in čelom, ter njene teže so se uporabniki pritoževali zlasti nad slabostjo. Ta je uporabnike očal za navidezno resničnost spremljala že od prvih poskusov na tem področju. Do sedaj razvijalci še niso našli rešitve. Gre za podoben občutek, kot ga včasih dobimo med branjem v gibajočem se vozilu. Pojavi se skoraj takoj, ko fizično stojimo pri miru, v navideznem svetu pa se premaknemo. Možgani neskladnosti dražljajev preprosto ne uspejo uskladiti. Kot kaže, težava vztraja tudi pri Applu. Dodaten problem, ki ga navajajo uporabniki, so suhe oči. Nekateri celo trdijo, da so jim zaradi uporabe Applovih očal počile žilice v očeh. Tudi tu ne gre za povsem nov problem. Tudi sam sem med uporabo očal za navidezno resničnost večkrat opazil težave z utrujenostjo oči. Dokumentirani so tudi problemi s sušenjem le-teh. Kot da bi gledanje v tople in svetle zaslone iz neposredne bližine utrujalo oči in zmanjšalo pogostost mežikanja. Vem. Šokantno. Le kdo bi to predvidel?

Visoka cena je nepremostljiva ovira

Olajševalna okoliščina večine očal za navidezno resničnost je, da jih ne uporabljamo zelo dolgo v enem kosu. Običajno do pol ure. Ob daljši uporabi se njihova neudobnost res že pozna. Apple je svoja očala vision pro medtem tržil kot napravo, ki je ne bomo sneli z glave. Ta obljuba je bila sicer že od samega začetka neiskrena. Baterija, ki omogoča delovanje naprave na prostem, podpira zgolj dve uri do dve uri in pol avtonomije. Potem je tu tudi dejstvo, da s »smučarskimi očali« na glavi izpademo milo rečeno prismuknjeno. Ljudi načeloma v pristnem pogovoru motijo že navadna sončna očala ali slušalke v ušesih. Tudi če je Apple na očala montiral zunanji zaslon, kjer so narisani približki uporabnikovih oči, to ni dovolj za pristno medčloveško komunikacijo. Prav zanima me, kako dolgo so v ameriških gospodinjstvih partnerji prvih kupcev Applovih očal prenašali gledanje v napravo, preden jim je prekipelo in so zahtevali, naj si to prekleto stvar že enkrat snamejo z glave. Optimistično bi rekel, da najdlje eno popoldne.

Da bo imel Apple z očali vision pro velike težave in da bi lahko postala njegova prva velika polomija od začetka prodaje ipoda, sem opozoril že ob prvi predstavitvi naprave lani poleti. Težave, ki jih je Apple poskušal rešiti, niso samo v kvaliteti izdelka. S tehnološkega vidika so vision pro sicer res povzdignili na neki nov nivo, ki pa se je izkazal za dokaj nerelevantnega. Morda celo škodljivega. Kupci do sedaj najuspešnejših očal za navidezno resničnost quest 2, ki so med vrhuncem priljubljenosti stale okoli 300 evrov, so doživljali podobne težave kot kupci vision pro. Ker gre za poceni napravo, jim je morda obležala v omari ali pa jo uporabljajo občasno za krajši čas. Applova očala s ceno 3500 dolarjev stanejo preprosto preveč, da bi jih odložili v kot. Ker se ameriškim kupcem začenja iztekati 14-dnevni rok za vračilo naprav in povračilo kupnine, so jih začeli v velikem številu odnašati nazaj v prodajalne. Nekateri navdušenci sicer upajo, da bodo z naslednjo različico dobili, kar je Apple obljubljal. Sam sem bolj zadržan. Tovrstne naprave imajo predvsem fiziološki in kulturni problem. Nisem prepričan, da ju je možno odpraviti.