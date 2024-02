Za najhitrejšo Slovenko na smučeh Ilko Štuhec je eden najboljših nastopov v sezoni. Alpska smučarka iz Maribora napadalnega pristopa sicer ni kronala z višjo uvrstitvijo kot devetim mestom na šestem smuku sezone v svetovnem pokalu, a odločno napadla progo v Crans Montani. V zgornjem delu je zapeljala iz idealne smeri, zato se je po tekmi spraševala, na katero mesto bi se uvrstila, če ne bi storila napake. V spodnjem delu proge je namreč dosegla najhitrejši čas med vsemi alpskimi smučarkami. Štajerka bo imela novo priložnost danes, ko bo v švicarskih Alpah še en smuk, jutri pa superveleslalom.

»Včerajšnja tekma je bila vsekakor korak v pravo smer, žal sem naredila eno napako točno pred drugim vmesnim časom, ki mi je potem vzela hitrost za nadaljevanje. Ne glede na to sem potem v zadnjem delu v bistvu smučala zelo dobro. Vem, kaj moram popraviti oziroma narediti bolje, da bom zadovoljna s celo vožnjo. Verjamem, da bo tudi rezultat še boljši,« je motivirana Ilka Štuhec, ki je v internem boju za najboljšo Slovenko v skupnem seštevku svetovnega pokala za eno točko prehitela Ano Bucik. Primorka in Štajerka imata skupno to, da nobena ni zadovoljna s sezono in zbranimi 152 oziroma 151 točkami.

Lara Gut-Behrami že četrtič najboljša v Crans Montani

S serijskimi zmagami v svetovnem pokalu nadaljuje Lara Gut-Behrami. Švicarka je razveselila domače navijače ter povišala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Američanko Mikaelo Shiffrin, ki se po padcu v Cortini d'Ampezzo še vedno ni priključila karavani svetovnega pokala. Lara Gut-Behrami se je tudi v smukaški razvrstitvi približala vodilni Sofii Goggia. Italijanka je prav tako zaradi zloma noge že končala s sezono, tako da se Švicarki ob uspešnem nadaljevanju sezone pri 32 letih obeta prvi mali kristalni globus najboljše smukačice.

»Tekma je bila zelo specifična, saj je bil sneg zelo mehak. Med smučanjem nisem imela občutka, da sem hitra. Ves čas sem si le dopovedovala, da moram napadati, da bo čas že pokazal svoje. Očitno so imele tekmice podobne težave, zame pa se je izteklo sanjsko, saj sem naredila veliko manjših napak. Zmagati pred domačimi gledalci je vselej nekaj posebnega,« se je svoje devete zmage v Švici in četrte v Crans Montani veselila Lara Gut-Behrami, ki bo imela danes novo priložnost, da Mikaeli Shiffrin točkovno pobegne. Z novo zmago bi lahko prednost narasla na več kot 200 točk. Pred štirimi leti je v Crans Montani že dobila dva smuka v dveh dneh.

Z drugim mestom, ki si ga je delila z Avstrijko Cornelio Hütter, je švicarski uspeh dopolnila Jasmine Flury. Dobro so tekmovale tudi Italijanke, saj so Laura Piromano, Marta Bassino in Federica Brignone zasedle četrto, peto in šesto mesto.

V igri za finale le Hrobat

Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške se bo danes in jutri nadaljeval v Kvitfjellu, kjer bosta zadnji preizkušnji v hitrih disciplinah pred finalom svetovnega pokala v Saalbachu-Hinterglemmu. Od Slovencev ima realno možnost za uvrstitev na marčevsko preizkušnjo le Miha Hrobat, ki v smukaški razvrstitvi zaseda 28. mesto, do 25., ki kot zadnja vodi na sklepno tekmo sezone, mu manjkajo tri točke. Uvrstitev okrog 20. mesta bi teoretično zadostovala, da bi se Kranjčan uvrstil na finale. Na superveleslalomih v tej sezoni je od Slovencev vsega pet točk zbral le Martin Čater.

Kako neizprosna je ta sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju, je pokazal včerajšnji trening smuka, na katerem sta grdo padla Francoza Maxence Muzaton in Cyprien Sarrazin. Nobeden od njiju ne bo tekmoval ta konec tedna, lahko pa se tudi zgodi, da je zanju sezona že končana. Ljubitelji alpskega smučanja so prikrajšani za najbolj zanimiv dvoboj te zime med Marcom Odermattom in Sarrazinom, odkritjem letošnje sezone, zmagovalcem dveh smukov v dveh dneh v Kitzbühlu, ki je pred zadnjima dvema preizkušnjama za Švicarjem zaostajal za pičlih šest točk.

