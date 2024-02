Drvimo v katastrofo: pedagoškega kadra je vse manj

Zaposleni v šolstvu že več let opozarjajo na primanjkljaj kadra in prenizke plače. A zdi se, da jih nihče ne jemlje resno: kadrovska kriza se bo v prihodnjih letih stopnjevala. V primerjavi z evropskimi državami imamo namreč nadpovprečno staro učiteljsko populacijo, na pedagoške smeri pa se vpisuje vse manj dijakov in dijakinj.