Evropa v ruskem ogledalu

Gledanje intervjuja Vladimirja Putina je posebna vrsta mazohizma. Pričakovano ponavljanje namišljenih zgodb ob pričakovano vljudnih in vnaprej dogovorjenih vprašanjih pač ne more ustvariti zanimive televizijske vsebine, niti ne more postreči s kakšno novo informacijo glede česar koli. Sploh glede na to, da Putin ni ne karizmatičen, ne duhovit, ne pretirano luciden govorec. Morda je res nadpovprečno inteligenten, kot trdijo nekateri, a tega v takšnem intervjuju niti ne more pokazati. Ruski predsednik je bil tako v pogovoru s svojim ameriškim izpraševalcem Tuckerjem Carlsonom lahko zgolj podobno dolgočasen kot Janez Janša, ko pride na pogovor k Jožetu Možini. Vnaprej pripravljeno sporočilo, posredovano na vnaprej pripravljen način. Politični govor, spisan v obliki dialoga. Skratka, spektakularen dolgčas.