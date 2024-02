Strategija potopa

Pričevanja bolnikov o najdaljši stavki zdravnikov v slovenski zgodovini so si pogosto diametralno nasprotna. Nekateri prebivalci so v tem času doživeli poskuse, kako sočloveku kar najbolj zagreniti vsakdan. V zadnjih tednih smo poročali o zavračanju ljudi pred vrati ambulant, popolnem neodzivanju na klice in pošiljanju bolnikov na ministrstvo za zdravje, češ da bodo tam urejali njihovo bolniško odsotnost. Več bralcev nas je opozorilo tudi na drugo plat dogajanja. Njihovi zdravniki so jasno pokazali, da jim prakse, ki bi prizadele paciente, ne padejo na misel.