»Varuška« postala ikona sindikalnega gibanja

Fran Drescher večina ljudi pozna po vlogi varuške v istoimenski ameriški seriji Varuška, ki jo je napisala in producirala skupaj s svojim soprogom Petrom Marcom Jacobsonom. Ob izjemnem uspehu nadaljevanke in nagradah (emmy in zlati globus) je kasneje sodelovala še v mnogih filmih, televizijskih produkcijah, igrala je na Broadwayu, v javnosti pa je bila prisotna tudi kot avtorica in aktivistka. V življenju se je morala soočiti z nekaj težkimi preizkušnjami, ena najtežjih je bila leta 1985, ko sta v stanovanje v Los Angelesu vdrla oborožena moška in je eden od njiju vpričo njenega moža, ki sta ga zvezala in mu grozila s pištolo, posilil Fran in njeno prijateljico. Šele po več kot desetih letih in terapiji se je igralka soočila s travmatično izkušnjo in o njej napisala knjigo. V tistem času so ji diagnosticirali raka na rodilih, a je tudi bolezen ni zlomila. Leta 2021 je kandidirala za predsednico sindikata SAG-AFTRA in septembra istega leta stopila na čelo okoli 160.000 umetnikov, ki sodelujejo pri ustvarjanju televizijskih in radijskih vsebin, združenih v tem sindikatu. Lani poleti jih je prepričala o obsežni stavki, ki je, ker je hkrati potekala tudi stavka piscev scenarijev, praktično ohromila ameriško filmsko produkcijo. V znamenitem govoru sredi julija je hollywoodskim producentskim hišam očitala, da so odurne v svojem odnosu do ustvarjalcev, ki jim prinašajo zaslužek. Trda pogajanja so na koncu vendarle prinesla za sindikat sprejemljive rešitve, tudi glede pravic pri predvajanju na pretočnih platformah in uredb glede umetne inteligence. Svojo najdaljšo stavko v zgodovini je mogočni sindikat končal v začetku novembra, Fran Drescher pa je postala nova ikona sindikalnega gibanja v filmskem svetu.