Raziskovalec sreče in zadovoljstva

Eric Galbraith kot profesor planetarnih sistemskih znanosti predava na univerzah v Montrealu in Barceloni, kot raziskovalec pa se primarno ukvarja z odnosom med človekom in okoljem v času podnebne krize. Pred časom se je odločil, da bo v odmaknjenih skupnostih sveta preveril, koliko držijo ugotovitve študij o sreči, ki slednjo povezujejo predvsem z materialno blaginjo. Njegovi sodelavci so se vselej po eno uro pogovarjali z nekaj manj kot 3000 ljudmi iz 19 krajev v Ameriki, Afriki in Aziji, ki jih študije o sreči običajno ne vključijo. Skupno jim je predvsem to, da živijo v majhnih vaseh, povezani z naravo, ki jih prehranjuje. Denar pri njih nima velikega pomena, saj so v veliki meri samozadostni in odklopljeni od vsakokratnega gospodarskega sistema. Nekateri so kmetje, drugi lovci, ribiči, nekateri se opredeljujejo za domorodne, drugi ne, skupno pa jim je bilo tudi to, da živijo v skupnostih, kjer so razlike v prihodkih in premoženju majhne. Galbraithovi sodelavci so jim zastavili vprašanje, kako zadovoljni so s svojim življenjem na lestvici od 1 do 10, in ugotovili, da je večina ljudi, s katerimi so se pogovarjali, s svojim življenjem enako zadovoljna kot denimo v bogatih skandinavskih državah. Galbraith opozarja, da bi bilo preveč poenostavljeno trditi, da so revni ljudje srečnejši od bogatih. Vsepovsod na svetu, kjer igra denar glavno vlogo, imajo seveda tisti, ki ga imajo več, lažje življenje. Toda prav v skupnostih, kjer ne potrebujejo veliko stvari, ki jih je treba kupiti, je mogoče ugotoviti, da njihovo zadovoljstvo ne izvira iz materialnih dobrin, temveč veliko pomembnejšo vlogo igrajo tesna socialna povezanost, čas v naravi in duhovnost. Galbraith pravi, da je to dobra novica za naš planet, saj kaže, da za srečo in zadovoljstvo v resnici ne potrebujemo prav veliko.