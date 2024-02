Kuharica brez okusa

Nizozemka Joke Boon je kuharica, čeprav ne zaznava vonja, pa tudi komaj kaj okuša. Že od njenega četrtega leta namreč Joke Boon ne voha več, s tem pa je v veliki meri izgubila tudi sposobnost zaznave okusa. To pomeni, da nima nobenih spominov na to, kako je dišalo v kuhinji njene babice, ne ve, kakšen je vonj gozda ali človeka poleg nje. Kljub temu ji uspe skuhati nadvse okusne jedi, o katerih je napisala tudi kuharsko knjigo. Boonova pravi, da z jezikom zaznava osnovne okuse, kot so sladko, kislo, slano, umami in grenko, vendar tudi te le šibko, saj k pretanjenemu okušanju v največji meri pripomore sposobnost zaznavanja vonja. Zato se je pri jedeh, ki jih je vključila v kuharsko knjigo, v neki meri zanesla tudi na opise prijateljev, ki so jih okušali in jih opisovali. Pri svojih jedeh je zato še toliko bolj ustvarjalna pri teksturah, barvah in kombinacijah toplih in hladnih komponent, denimo hladen jogurt k vročemu kariju. Edino, kar obžaluje, je, da nikdar ni vohala svojih otrok, še zlasti ko so bili dojenčki. A po drugi strani tudi nikdar ni zavohala njihovih polnih plenic.