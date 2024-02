Včeraj se je pred Žalami zvrstila malo drugačna procesija. Krožišče je bilo nekaj po deveti uri zaprto za promet in kolone avtomobilov so čakale pred praznim krožiščem. Že nekaj minut kasneje je v krožišče počasi pripeljal pravi drevored na kolesih. Družba Tisa je namreč izvedla prvi transport dreves z delovišča na Linhartovi cesti. Zaradi razširitve ceste bodo odstranili večje število dreves, sedemnajst pa jih bo dobilo novo življenje v Šmartinskem parku. »Gre za turške leske, ki so visoke od osem do deset metrov. Težko natančno ocenim, koliko so stare, a to so že odraščajoča drevesa. Verjetno pa štejejo od 20 do 25 let. Na Linhartovi so rasle 15 let, v času sajenja pa so bile verjetno stare okoli deset let,« je še pojasnila arboristka Lena Marion iz Tise, ki je nadzirala zahtevno presaditev.

Včeraj so presadili devet dreves, naslednji teden pa jih bodo še osem. Drevesa so odpeljali v konvoju štirih vozil, zaradi katerih so za kratek čas zaprli cesto. Z Linhartove ceste se je konvoj odpravil nekaj po deveti uri, vseh devet dreves pa je bilo v Šmartinskem parku že nekaj pred deseto. »Moja naloga je bila prevoz sadik, ki sem jih peljal s traktorjem. Pri prevozu ni bilo težav. Sodelavec na traktorju je ves čas nadzoroval vožnjo, saj smo morali denimo paziti, da smo se ognili semaforjev,« je izvedbo transporta komentiral voznik Jure Debevec iz Tise.

»Bolje je, da stara drevesa ponovno posadijo, kot pa da sadijo nova drevesa, ki počasi rastejo. Tudi če je malo dražje, se to splača. Samo da bo Ljubljana lepa,« je komentirala Erika, ki živi na Linhartovi cesti in je ni prav nič motilo, da bodo drevesa zamenjala sosesko. »Škoda bi bilo, da bi ta lepa drevesa kar uničili. Pa naj gredo na Šmartinsko, da bo še tam zdaj lepo. Tukaj pa naj bi posadili nova,« je razmišljala Andreja, neposredna soseda zdaj že preseljenih dreves.

Na Linhartovo nova drevesa V prvi fazi prenove Linhartove ceste med križiščema z Dunajsko cesto in Matjaževo ulico, ki poteka trenutno, je predvidena zasaditev 117 novih dreves. Ob tem naj bi 25 obstoječih dreves presadili na nove lokacije. Če je na omenjenem odseku danes 154 dreves, jih bo po rekonstrukciji 195. V drugi fazi obnove Linhartove ceste med križiščem z Matjaževo ulico in krožiščem Žale pa naj bi presadili še 45 obstoječih dreves in posadili 97 novih. Po celotni obnovi naj bi se tako število dreves ob Linhartovi cesti s trenutnih 199 povečalo na 292. x sta