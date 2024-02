#intervju Jamie L. Harpootlian, veleposlanica ZDA v Sloveniji: Če Putin zmaga, se ne bo ustavil na mejah Ukrajine

Ameriška veleposlanica Jamie L. Harpootlian je v Slovenijo prispela 14. februarja 2022. Deset dni pozneje jo je pričakal ognjeni krst. Rusija je napadla Ukrajino, kar je postala ena prednostnih tem dela vseh visokih diplomatov zahodnega sveta in širše. Pred drugo obletnico začetka vojne zatrjuje, da je ameriška podpora Ukrajini neomajna in da ne bo usahnila ne glede na zaplete s potrjevanjem pomoči v kongresu. Z ruskim predsednikom Putinom se zdaj nima smisla pogajati, je pa to na koncu odločitev Kijeva, pravi. Izrael se ima pravico braniti, pomembno pa je tudi, kako to počne, pravi veleposlanica. In ne dvomi o sposobnostih predsednika Bidna, da ZDA vodi še en mandat. Je deseta ameriška veleposlanica v Sloveniji in tretja politično imenovana. Po izobrazbi pravnica je vrsto let službovala kot tožilka na ameriških sodiščih, pravosodnem ministrstvu in v zasebni praksi. Njen soprog je vidni član demokratske stranke v Južni Karolini.