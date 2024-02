Toda perspektive za kitajsko gospodarstvo so boljše, kot se zdi. Vlada svoje napovedi rasti za leto 2024 še ni objavila, večina kitajskih ekonomistov pa pričakuje, da bo njena napoved 5 odstotkov. Glede na nepričakovano dober gospodarski rezultat Kitajske v letu 2023 tudi sam menim, da si je treba letos zastaviti za cilj 5-odstotno gospodarsko rast, ki je tudi dosegljiva.

H kitajski rasti v letu 2023 je najbolj prispevala potrošnja, in sicer 82,5 odstotka pri povečanju BDP. Kitajska vlada še ni objavila končnih podatkov o potrošnji, a maloprodaja potrošniških dobrin je tu koristna opora. Te prodaje so se lani povečale za 7,2 odstotka, kar odraža okrevanje potrošniških izdatkov po velikem zmanjšanju leta 2022. Toda težko verjetno se zdi, da se bo rast potrošnje ohranila, in številni kitajski ekonomisti pričakujejo večjo oslabitev potrošnje v letu 2024.

Zaradi šibkejšega globalnega povpraševanja se je neto izvoz zmanjšal za 1,3 odstotka v RMB. Ker pa ne kaže, da se bodo globalne gospodarske razmere v letu 2024 izboljšale, lahko pričakujemo, da bo prispevek neto izvoza v kitajski rasti BDP minimalen. Da bi gospodarska rast dosegla cilj 5 odstotkov, bi se torej morala precej povečati rast investicij. Kitajske investicije v fiksna sredstva (fixed asset investment –​ FAI), ki so kazalnik akumulacije kapitala, so se v letu 2023 povečale le za 3 odstotke, medtem ko so se leta 2022 za 5,1 odstotka.

FAI se členi na tri glavne kategorije: proizvodnja, nepremičnine in infrastruktura. Znotraj sektorja proizvodnje je več industrijskih vej v letu 2023 zabeležilo precejšnjo rast, na primer investicije v električne stroje in opremo, instrumente in merilne naprave, avtomobile in visoko tehnologijo so se povečale za 34,6 odstotka, 21,5 odstotka, 17,9 odstotka oziroma 10,5 odstotka. A celotno povečanje investicij v proizvodnjo je znašalo samo 6,3 odstotka, v letu 2022 pa 9,1 odstotka. Medtem so investicije v nepremičnine leta 2023 padle za 9,1 odstotka in kljub znakom izboljšanja se letos pričakuje nadaljnje nazadovanje.

Če se investicije v proizvodnjo niso tako zelo povečale in če okrevanje investicij v nepremičnine ostaja nezadostno, bi morale investicije v infrastrukturo po grobi oceni – na podlagi razpoložljivih in včasih protislovnih podatkov – narasti za več kot 10 odstotkov, da bi nadomestile padec potrošnje. Glede na to, da so se investicije v infrastrukturo leta 2023 povečale za samo 5,8 odstotka, je jasno, da je doseganje dvomestnega odstotka rasti velik izziv.

Vendar pa dejstvo, da je kitajsko gospodarstvo v fazi kvazideflacije, v kateri sta tako indeks cen potrošnje kot indeks cen proizvodnje negativna, omogoča političnim odločevalcem, da uvajajo pomembne fiskalne spodbude za zagon gospodarske rasti, ne da bi jih skrbelo za inflacijo, vsaj ne kratkoročno.

Ob tem deflacijskem pritisku mora People's Bank of China (PBOC) sprostiti svojo monetarno politiko in postaviti cilj inflacije na 3 ali 4 odstotke. PBOC mora priznati endogenost količin denarja in dati večji poudarek obrestim kot kratkoročnemu makroekonomskemu orodju, namesto da usmerja finančna sredstva proti določenim industrijskim vejam in podjetjem.

Investicije v infrastrukturo

Investicije v infrastrukturo ostajajo najbolj učinkovit instrument vlade za spodbujanje gospodarske rasti, ko je povpraševanje šibko. Če bi imela vlada težave, ko financira investiranje v infrastrukturo prek izdajanja državnih obveznic, lahko PBOC uporabi svojo lastno verzijo kvantitativnega sproščanja in kupuje državne obveznice na odprtem trgu.

V nasprotju s trditvami nekaterih ekonomistov se Kitajski ni treba boriti s pretiranimi investicijami v infrastrukturo. V resnici ima država na področju infrastrukture še vedno velik minus, ki ga mora odpraviti, posebno v kritičnih sektorjih, kot so zdravstvo, skrb za starejše, šolstvo, znanstveno raziskovanje, urbani razvoj in transport. Javni objekti v teh sektorjih zaostajajo ne le za tistimi v razvitih državah, ampak tudi za nekaterimi državami v razvoju.

Vsekakor investicije v infrastrukturo praviloma ne prinašajo dobička in omembe vrednega dotoka gotovine, zato je treba takšne investicije neposredno financirati iz državnega proračuna. A da bi zagotovili, da Kitajska pokriva svoje potrebe po infrastrukturi, morajo politični odločevalci investirati v učinkovite projekte visoke kakovosti.

Odločitev Kitajske, da bo v letu 2023 izdala državne obveznice v vrednosti še enega bilijona CNY (128 milijard evrov), pomeni pomembno politično preusmeritev. S tem, ko je kitajska vlada dovolila povečanje proračunskega primanjkljaja glede na BDP s 3 odstotkov na 3,8 odstotka, je dala vedeti, da najbrž ne bo več omejevala proračunskega primanjkljaja na 3 odstotke BDP, javnega dolga pa na 60 odstotkov BDP (po vzoru maastrichtske pogodbe v EU).

Ker vlada vidi svojo prednostno nalogo v letu 2024 v spodbujanju gospodarske rasti in povrnitvi zaupanja v gospodarstvo, se mora Kitajska spopasti tudi z visoko zadolženostjo lokalnih skupnosti in že dolgo trajajočo krizo likvidnosti nepremičninskega sektorja, kar bi se lahko v primeru, da vlada tega problema ne bo reševala, zaostrilo v nevarno dolžniško krizo.

Na vso srečo ima kitajska vlada finančna sredstva, ki jih potrebuje, da obvlada ta dva izziva. Z ekspanzivno fiskalno in monetarno politiko ter s smiselnimi reformami bi bila lahko Kitajska v dobrem izhodiščnem položaju, da se v letu 2024 izvleče iz upočasnitve gospodarske rasti in da si zagotovi solidno rast v letih, ki prihajajo.

Yu Yongding, nekdanji predsednik Kitajskega združenja za svetovno ekonomijo in direktor Inštituta za svetovno ekonomijo in politiko na Kitajski akademiji za družbene vede, je v letih 2004–2006 deloval v odboru za monetarno politiko v Ljudski banki Kitajske.

