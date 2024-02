#intervju Miloš Pavlica: Z jahte je delavca težko videti kot soseda, ki ti je podoben

Miloš Pavlica danes neusmiljeno secira stavko zdravnikov in jo odpravlja kot napad na osrednji steber socialne države. Uporablja politični jezik delavskih pravic, ki ga ob ugašanju njegove stranke Socialnih demokratov ni bilo pogosto slišati. Po ponedeljkovem sestanku strankarske konference, kjer so govorili o odstopih in finančnih transakcijah, smo ga vprašali, kaj je po dramatičnem finančnem škandalu ostalo od ideje socialne demokracije.