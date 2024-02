Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku

Potem ko so leta 1990 posneli film Sam doma in zaslužili okoli 450 milijonov dolarjev, si niso mogli kaj, da ne bi posneli še ene božične komedije in jo enostavno naslovili Home Alone 2: Lost in New York. Ne zimskega letnega časa, ne vsebine, ne ekipe niso veliko spreminjali in jasno, v glavni vlogi je bil še enkrat otroški zvezdnik Macaulay Culkin. Pomagali so Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom in Catherine O'Hara. Tokrat so zaslužili kakšnih 330 milijonov dolarjev. Ima pa Sam doma 2 še enega velikega igralca, samega sebe igra Donald Trump. Republikanski politik, takratni lastnik prestižnega hotela Plaza, je ekipi dovolil snemanje prizorov v hotelu in predvsem v enem od razkošnih apartmajev v zameno za to, da je lahko za nekaj sekund nastopil v filmu, ki so ga videli milijoni. Vsaka reklama je dobra … Če ste morda pozabili: mali Macaulay Culkin hodi po hotelu in tam stoječega Trumpa vpraša, kje je hotelsko preddverje, in takratni lastnik Plaze mu pove, v katero smer mora, hkrati pa še malo zija v kamero.