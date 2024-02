Gonja proti duhovnikom se v Jugoslaviji poostruje

Zadnje čase se v inozemstvu mnogo piše in govori o nezadovoljstvu kmetov – zadružnikov v Jugoslaviji. Po jug. komunističnem zakonu sme vsak kmet – zadružnik po triletnem bivanju v zadrugi izstopiti iz nje. Dobi povrnjeno vso svojo zemljo, a brez živine in orodja, s katerim je k zadrugi pristopil. Zlasti se ti izstopi širijo po Hrvatski in Srbiji. Imamo pa tudi take primere v Sloveniji. Domača »ljudska oblast« hoče nezadovoljstvo kmetov pripisati podtalnemu delovanju domačih duhovnikov, češ da pozivajo ljudi k izstopu iz zadrug. V ta namen se stolpci režimskega časopisja pridno polnijo z ostrimi izpadi na račun raznih podeželskih gg. župnikov. Kot primer navajamo pisanje »Mariborskega vestnika« proti župniku na Muti g. Ernestu Klančniku. Glasi se: Če bi župniku bilo dovoljeno, bi gotovo z veseljem organiziral procesijo z geslom: »Reši nas zadruge, o Gospod!« (…)

Pametnemu človeku je jasno, da ne nosijo krivdo za izstope iz zadrug duhovniki, temveč vlada sama s svojo neumestno agrarno politiko. Pripisovati ta množični pojav delovanju duhovnikov je le golo izrabljanje novonastalega položaja za borbo proti katoliški Cerkvi, ki je trn v peti današnjemu režimu. (…)

Katoliški glas (Gorica – Trst), 18. oktobra 1951

Resnica o katekizmih »škofijskem trgovskem podjetju«

Ljubljanski »Slovenski Poročevalec« je 14. oktobra ostro napadel ljubljanskega škofa ter beograjskega nadškofa, češ da sta odprla nedovoljeno trgovino z nedovoljenimi katekizmi. Kaj je na stvari? Ameriški katoličani, ki vedo, da v Jugoslaviji ne morejo tiskati katekizmov, so nabrali potrebni denar in z njim kupili slovenske katekizme, tiskane v Avstriji. Ker katoliška Cerkev v Jugoslaviji nima nobenih dohodkov, saj je prepovedano celo pobiranje miloščine, so dovolili, da jih lahko prodajo po zmerni ceni in ohranijo denar za cerkvene potrebe. Katekizme naj bi uporabljali starši pri domači verski vzgoji svojih otrok, ker jih veroučitelji v šoli ne smejo uporabljati. Katekizmi namreč niso dovoljeni od jugoslovanskih oblasti. Ljubljanska komunistična policija pa tudi tega ni dovolila, marveč je katekizme enostavno zaplenila. Razume se, da je to storila iz sovraštva do vere. (…)

Katoliški glas, 8. novembra 1951

Kršilce uredb ljudske oblasti je zadela pravična kazen

Danes, ko naše delovno ljudstvo s svojim delom in trudom gradi boljše življenje sebi in svojim potomcem in ustvarja novo državo socializma, so se našli iz vrst naše duhovščine ljudje, ki še hočejo na stari kapitalistični način izkoriščati delovno silo kljub temu, da je naša Zvezna vlada izdala v mesecu oktobru uredbo o delavnih knjižicah, v katerih je točno navedeno, kateri delavci (nameščenci) morajo imeti delavne knjižice. (…)

Kljub živahni agitaciji na terenu in v časopisju, ki je uredbo tolmačilo, so pozabili naslednji duhovniki: Lokar Franc, župni upravitelj v Kostanjevici, Rožman Franc, župni upravitelj pri Sv. Duhu nad Krškim, Bukovec Martin, župni upravitelj na Raki, Pregeljc Ivan, župni upravitelj v Leskovcu pri Krškem, Pušnik Jože, župni upravitelj v Boštanju ob Savi, in Žut Jakob, žup. upravitelj v Cerkljah ob Krki, da morajo registrirati odnosno dvigniti delavske knjižice ob priliki revizije. Vse zgoraj navedene duhovnike je okrajni izvršilni ljudski odbor kaznoval v znesku 1000 din denarne kazni, razen Žut Jakoba, župnega upravitelja v Cerkljah, kateri je bil kaznovan z 2000 din denarne kazni. (…)

Naše delo, 2. februarja 1949

Vaščani so izročili protiljudskega duhovnika pravici

Pred okrajnim sodiščem v Metliki se je te dni zagovarjal župnik Anton Cafuta iz Preloke. Po obtožnici je netil župnik Cafuta med prebivalstvom medsebojno mržnjo in zlorabljal verske obrede ter pridige v politič­ne namene, čeprav je bil za podobna dejanja že večkrat upravno kaznovan, ni izpremenil svojega odnosa do ljudi in ljudske oblasti. Kakor nekateri drugi sovražniki napredka in jugoslovanske družbene ureditve je tudi on mislil, da je s poglabljanjem demokracije v Jugoslaviji prišel čas za »poglobljeno« rovarjenje proti oblasti. (…)

Ker so ljudje iz krajevnega ljudskega odbora Preloka in iz okoliških vasi uvideli, da je delovanje župnika Antona Cafuta zanje in za ljudsko oblast škodljivo, so na množičnem sestanku, ki je bil sklican na pobudo vaščanov, izdelali in sprejeli resolucijo, v kateri so zahtevali od varnostnih organov, naj župnika Cafuto izžene iz njihove fare in ga pokličejo na zagovor pred sodiščem. (…)

Sodišče je spoznalo župnika Cafuto za krivega in mu odmerilo pravično kazen 18 mesecev zapora.

Enakopravnost (Cleveland), 18. februarja 1952

