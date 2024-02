#intervju Bojan Slačala Artan Lili, beograjska pop skupina: Balkan je hipermarket težav

​Beograjska skupina Artan Lili ni navadna pop skupina. Že od prve male plošče Džoni pred desetimi leti, ki jo je takoj izstrelila med vodilne koncertne atrakcije v našem prostoru, je ohranila neodvisno umetniško držo in ideološko distanco do vseh političnih vsebin. Njihove pesmi na presečišču noise rocka, punka in elektropopa so plesno melodične in raziskovalno pomenljive, saj skupina ni izšla neposredno iz tako opevanega beograjskega novega vala, temveč iz odnosa do te glasbene zvrsti. Nagrada Milana Mladenovića tako ni bila nobeno presenečenje. O prvi desetletki skupine, ki je v pripravi tretjega albuma kot zbirke malih plošč, smo se pogovarjali z »mastermindom« skupine, basistom Bojanom Slačalo.