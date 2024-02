Stave: Neokonservativne nogometne pričeske

Družboslovje ugotavlja, da se v zahodni družbi krepi konservativnost. Slovenščina ta pojem tolmači tudi kot nazadnjaškost ali pač vračanje k staremu. V primeru nogometa k starim pričeskam. Čeravno se je to dalo opaziti vsaj že minulo jesen, je postranska zaznava začetka pomladanskega dela nogometnih tekmovanj po Evropi ta, da med nogometaši niso več modne ekscentrične pričeske. Spomnimo se obdobja izpred desetih let in več, Ronalda, Beckhama, mladega Neymarja, Abela Xavierja, Tariba Westa in številnih drugih. Nekateri so imeli na glavi psihedelične ikebane. Nenazadnje se tudi Kevina Kampla lahko spomnimo iz faze peroksidnega detelčka. Danes nosi klasično pričesko. Dobro, star je. A tudi med mladimi silami so pričeske umirjeno neizstopajoče, če ne že kar vojaško stroge. Tako v tujini kot pri nas, kjer se ta konec tedna obeta drugi krog nadaljevanja pomladanskega dela prvenstva.