Pravo vprašanje namreč je, kako in kaj je s socialdemokracijo stranke SD. Ta že dolgo ni stranka delojemalcev, torej tistih, ki živijo od svojega dela, ki vidijo perspektivo v visoki stopnji solidarnosti, vzajemnosti, družbene odgovornosti. Izreči, da je glede na vsa značilna »poslovna« zapletanja, vsaj od Teš 6 do danes, to mafijska stranka, je sicer pretirano, je pa SD gotovo vsaj v enem delu stranka »maherjev«. Pač, premetenih ljudi, ki jim je stranka le okvir za realizacijo materialnih interesov. Fajonova sicer ima prav, da niso vsi v SD »lopovi«. Vsekakor pa mnogi, premnogi »nekrivi« člani in funkcionarji neodzivno in pasivno spremljajo degenerativni proces, ki je najedal telo in dušo stranke. Zato bi se morali kritični člani vprašati širše. Kaj je v nominalni stranki ostalo od socialdemokracije? Ali v tej koaliciji in nasploh izpolnjuje socialdemokratsko idejo države in družbe? Če jo, to vsekakor dobro prikrivajo.