Vprašanje, ki ga je zastavil Žiga Turk (ŽT), ima za cilj pokazati absurdnost odločitve subvencioniranja e-koles občanom, hkrati razkriva, da spraševalec ŽT na pozna financiranja vira subvencioniranja sklada za podnebne spremembe, ki ima nalogo spodbujati ukrepe zmanjšanja izpustov C02 in ohraniti naravno diverziteto, kar je naša mednarodna zaveza in odgovornost do zanamcev.

ŽT si ni ogledal statistike mobilnosti, ki pravi denimo, da na razdalji 2,5 do 4,9 km opravimo več kot 70 % poti z avtomobilom. Premagati takšno razdaljo z e-kolesom pa je mačji kašelj, le v glavi se mora kaj premakniti, da ne uporabimo avtomobila. Promet ustvari več kot 50 % izpustov C02, pri katerem krepko prednjači osebni prevoz z avtomobilom.

Logika vprašanja ŽT vodi v podobna spraševanja, zakaj bi subvencioniral e-avtomobile, če sploh nimam e-avta, zakaj bi prispeval sredstva (prispevki) za visoko šolstvo, npr. gradbene fakultete, saj tam nisem bil študent … Žalostno, da ŽT, bivši minister, ki je ambiciozen delitelj svojega mnenja o vsem, pade na izpitu poznavanja delovanja države.

Za njegovo informacijo naj zapišem, da je prišla pobuda za subvencioniranje e-koles že pred več kot sedmimi leti tudi od invalidnih organizacij. Na žalost imamo v Sloveniji ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni voziti navadnih koles, e-kolesa pa jim omogočajo boljšo mobilnost. Minister Vizjak v zadnji vladi SDS, bivši Turkov strankarski kolega, je povečal sredstva za subvencioniranje e-kolesa več kot 100 %. Avstrija je začela subvencionirati e-kolesa 2010 in temu sledijo mnoge države EU …

V članku podpisanega novinarja s kraticami je še ena cvetka, tudi bivšega ministra. Citiram: »Nesmisel in kontradiktornost subvencije je ponazoril tudi ekonomist Matej Lahovnik: 'Z eko dajatvami polnijo eko sklad in dražijo elektriko, da iz eko sklada subvencionirajo nakup električnih koles, s katerimi povečajo porabo elektrike in zmanjšajo porabo kalorij. To je naše butalsko krožno gospodarstvo.'«. Podoben komentar je podal tudi za tv kanal 24ur. Matej Lahovnik (ML) ima izredne dobre reference na tem področju kot veliki podpornik projekta Teš 6, ki bi mu Uroš Rotnik zaradi podpore temu projektu lahko postavil spomenik sredi Velenja. Teš 6 je zelo veliko prispeval k nizki ceni elektrike in naši samooskrbi in Velenjčani jo sedaj plačujejo z visokimi položnicami za ogrevanje. Tudi ML ne pozna ciljev financiranja subvencioniranja e-koles, izgleda pa, da bi se rad odkupil civilni iniciativi iz Velenja, ki zahteva, da se Tešu 6 ne obračunavajo kuponov CO2. Si res želi spomenik? Govor o kalorijah pa pokaže, da razume kolesarjenje kot dejavnost za znižanje kalorij. Res referenčno poznavanje področja.

Jože Piano, nekdanji sodelavec Sklada za podnebne spremembe, Ljubljana