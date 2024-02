Kako smo se zbudili v barbarizmu

Očitno bo nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volilcev, je bila prva reakcija Janeza Janše , ko trije njegovi vojaki niso dali podpisa k brezpogojni podpori velikemu vodji. No, o volji volilcev lahko le ugibamo, o Janezovi pa nikoli. Si z nami ali pa te ni. Potem je sicer retoriko omilil v stilu, da trije glasovi manj niso pomembni, ko si v opoziciji, so pa zelo pomembni, ko si na oblasti. Skratka, sklep je enostaven. Janez Janša že ve, da mu v kratkem sledi nova zmaga. Nov naskok na čelo vlade in za to mora imeti svojo glasovalno vojsko postrojeno v nulo.