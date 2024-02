Da imajo Aleksandro Prijović v Osijeku še posebej radi, je bržčas krivo tudi to, da je pevka odrasla v bližnjem Belem Manastirju. »Trideset kilometrov od kraja, v katerem sem hodila v šolo in preživela otroštvo,« je na prvem koncertu začela svoj uvodni govor, ki ga je prekinili glasen aplavz. »Priznati moram, da imam veliko treme, a sem presrečna, da nastopam pred vami,« je nadaljevala 28-letnica, ki se je v Beli Manastir v Baranji na Hrvaškem iz rodnega Somborja v Srbiji s svojo mamo Borko Mihajlović, sicer prav tako pevko, k babici in dedku preselila po ločitvi staršev. Tam je nato obiskovala tako osnovno kot srednjo šolo, ko ji je bilo 15 let, pa se je prijavila na šov talentov Zvezde Granda, kar ji je za vselej spremenilo življenje. Preselila se je v Beograd, se pa, kot pravi sama, vselej zelo rada vrne na Hrvaško.