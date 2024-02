Nastopu med polčasom Superbowla je sledila še poroka pevca Usherja

Sestavni del Superbowla, finala lige NFL v ameriškem nogometu, ki po vseh kriterijih spada med največje športne dogodke leta, je že več desetletij tako imenovani šov med polčasom, v katerem vselej z nekaj največjimi uspešnicami nastopi kateri izmed svetovno znanih glasbenikov, ki mu po navadi družbo delajo povabljenci. Letos je čast osrednjega gosta pripadla pevcu Usherju, ki so se mu pri posameznih pesmih pridružili Jermaine Dupri, Will.I.Am, Lil Jon in Ludacris, največ pohval pa je požel duet z glasbenico Alicio Keys, pa čeprav so se kmalu pojavile tudi pripombe, da jo je Usher premočno in preveč strastno objemal. Kritiki so si bili enotni, da je Usher dobro nastopil, a da je včasih preveč hitel in deloval raztreseno. Verjetno je to posledica precej omejenega časa, nemara pa je na vse skupaj vplivalo tudi to, da se je že kmalu po svojem nastopu, še isti dan v Las Vegasu, poročil s svojo dolgoletno partnerico Jennifer Goicoecheo.