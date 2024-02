Besedilo namreč med drugim govori o črnih pticah, ki prekrijejo nebo, zaradi česar se stemni, nevihte in strele pa uničijo orlovo gnezdo. Nato pa se zaključi s tem, da oče potolaži malega orla in mu pove, da bo kmalu vse minilo, da bodo črne ptice odletele in bo nebo spet vedro. V Albaniji in na Kosovu je to izzvalo vročekrvne reakcije na omrežju X, češ da črne ptice simbolizirajo črnega orla na albanski zastavi, slabo vreme da predstavlja vojno, orel pa Srbe, ki bodo napadli Kosovo in si ga znova prisvojili. Zaradi tega so se že pojavili številne peticije in pozivi, da se pesem ne bi smela potegovati za nastop na Evroviziji. V Srbiji pa je medtem priljubljena teorija, da črne ptice simbolizirajo Natova letala, ki so bombardirala Srbijo, orel pa Srbe in upanje na boljše čase. »Zavedam se, da si lahko vsako pesem in vsako besedilo vsakdo interpretira po svoje, to je na neki način tudi lepota glasbe. A ko smo pisali to pesem, smo imeli v mislih izključno boj med dobrim in slabim ter to, da dobro na koncu vedno premaga zlo. Vse drugo je zgolj plod domišljije posameznikov,« je ob tem zatrdila Breskvica, katere pesem v Srbiji ruši vse rekorde poslušanosti.