Na generalni policijski upravi so nam dodatno pojasnili, da so lani na cesti obravnavali 321 mladoletnikov, ki so bili za volanom ali krmilom motornih vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja. 118 kršiteljev je bilo starih med 14 in 16 let, trije pa so bili celo mlajši od 14 let. Največ (200) so ujeli starejših mladoletnikov, med 16. in 18. letom starosti.