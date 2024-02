Poleg Gospodina, ki bo v okviru Fabula v teoriji v Ljubljani nastopil 19. marca, bodo letos na Fabuli sodelovali še katalonski pesnik in pisatelj Pol Guasch, češka pisateljica Lucia Faulerova, srbska avtorica Milena Marković, ruska pisateljica Marija Stepanova in bolgarska avtorica Kapka Kasabova. Romunski avtor, nominiran za Nobelovo nagrado za književnost Mircea Cartarescuaja pa se Fabule pred Fabulo 26. februarja zaradi osebnih razlogov ne bo udeležil v živo in bo sodeloval na daljavo.

Vodja festivala Aljaž Koprivnikar je o avtorjih letošnje Fabule na današnji novinarski konferenci povedal, da jih druži lirični jezik. A medtem, ko so avtorice nekoliko bolj zazrte v preteklost, je za nekatere avtorje značilen pogled v prihodnost ter apokaliptično in utopistično slikajo svet.

Fabula, ki velja za enega od najodmevnejših literarnih festivalov v Sloveniji, namerava letos s svojim skoraj mesec dni dolgim festivalskim dogajanjem prek nosilne teme preizpraševati časovno zanko tako preteklosti kot prihodnosti, ki oblikujeta tako posameznika kot družbo.

Ena od novosti letošnje Fabule je prva mednarodna rezidenca, namenjena perspektivnim mladim avtorjem in avtoricam z naslovom Fabula Hub Balkanska literarna Odiseja v sodelovanju s partnerskimi festivali na Hrvaškem in v Srbiji. Izbran avtor bo deležen mesečne rezidence, popotovanja med Ljubljano, Zagrebom in Beogradom, ter izida svojega književnega dela. Uredili naj bi tudi testne prevode v hrvaški in srbski jezik.

Avtor v fokusu letošnje Fabule Hub in mednarodnega rezidenčnega projekta je Guasch, ki je tudi gost letošnjega otvoritvenega dogodka.

Fabulo bo tudi letos spremljal bogat in raznolik program, ki je zasnovan tako, da je namenjen vsem starostnim skupinam, od najmlajših do starostnikov. V okviru Mlade Fabule, ki je namenjena otrokom in mladostnikom, je letos novost, da bo festival obiskoval vrtce in osnovne šole. Fabula bo tudi sodelovala z izbranimi ljubljanskimi domovi za starostnike, kjer bodo organizirali sobotna glasna branja.

V sodelovanju z Vodnikovo domačijo Center bodo tudi letos v okviru festivala na voljo delavnice kreativnega pisanja. V Narodni galeriji bo zaživel Fabula fotelj, ki bo obiskovalcem bral zvočne knjige. V sodelovanju s Cukrarno bo ponovno postavljena interaktivna inštalacija Napiši svojo fabulo.

Kot je še povedal Koprivnikar, si Fabula želi biti festival sodelovanja s prepletom literature in drugih umetnosti. V ospredje pa postavljajo tudi digitalizacijo festivala, prek katere želijo doseči večji obseg in decentralizacijo festivala, zato bodo vse osrednje dogodke posneli in jih objavili na spletu.

Fabula letos, kot je povedala izvršna producentka festivala Eva Kučera Šmon, sodeluje tudi z Mestnim gledališčem ljubljanski, saj bodo njegovi igralci pripravili interpretacije besedil, ki jih bodo javno predstavili na zaključnem dogodku festivala.

Za celostno grafično podobo festivala je letos poskrbela Tereza Prepadnik.