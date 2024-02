Dodali so, da ima psihiatrična klinika ničelno toleranco do nasilja. V primerih, ko so podani sumi o domnevnih neprimernih, nasilnih ali drugih sumih nepravilnih ravnanj, izvede strokovni nadzor oziroma nemudoma ukrepa v skladu s protokoli in v okviru svojih pristojnosti. V primeru suma kaznivega dejanja vso dokumentacijo posredujejo tudi pristojnim organom pregona, je v pisni izjavi zatrdil generalni direktor klinike Bojan Zalar.

Več ljudi pričalo o nasilju

Ljubljanska psihiatrična klinika se sicer že dlje časa sooča z očitki o nasilju nad pacienti, o katerih je konec maja poročal portal N1. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so na portalu zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo klinike je navedbe zavrnilo.

Po objavi v medijih je policija sprožila kriminalistično preiskavo. Po poročanju časnika Svet24 jo je tudi zaključila in podala eno kazensko ovadbo zaradi povzročitve lažje poškodbe. Po pisanju častnika je sicer ministrstvo za zdravje policiji izročilo 23 pričevanj o domnevnem nasilju na psihiatrični kliniki, dejanskih prijav policiji o nasilnih dogodkih, ki naj bi jih nad pacienti storili zaposleni, pa je bilo pet.

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje pa je zaradi očitkov uvedel sistemski nadzor nad kliniko. Po poročanju N1 nadzor poteka že devet mesecev, komisija za sistemski nadzor pa je v teh dneh ostala brez predsednice. Po informacijah portala so v minulih mesecih odstopili še trije člani te komisije.